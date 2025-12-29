Rating di Legalità, confermato il punteggio più alto a Silea

La società lecchese ha ricevuto tre stelle dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

“Attenzione costante alla correttezza dei processi, alla trasparenza e al rispetto delle regole”

LECCO – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rinnovato a Silea, la società lecchese dell’economia circolare, il “Rating di Legalità”, confermando il punteggio di tre stelle, il livello più alto previsto dal sistema di valutazione.

Il “Rating di Legalità” è uno strumento promosso dall’AGCM in collaborazione con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno e rappresenta un indicatore del grado di attenzione delle imprese al rispetto della legalità, della trasparenza e dei più elevati standard etici e organizzativi nella gestione dei processi aziendali.

Il rinnovo del punteggio massimo testimonia la continuità dell’impegno di Silea nel garantire comportamenti corretti, sistemi di governance solidi e un costante presidio dei principi di integrità, responsabilità e contrasto a ogni forma di illegalità.

“La conferma delle tre stelle nel Rating di Legalità – commenta la presidente di Silea, Francesca Rota – rappresenta un riconoscimento importante del percorso intrapreso dalla nostra società e dell’attenzione costante che dedichiamo alla correttezza dei processi, alla trasparenza e al rispetto delle regole, valori fondamentali per un’azienda pubblica che opera a servizio del territorio”.