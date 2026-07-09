Regione Lombardia. Altri 15 milioni per favorire il credito alle piccole e medie imprese

Su proposta dell’assessore Guido Guidesi, la Giunta regionale incrementa le risorse per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese

Prorogata fino al 2027, la misura ha già sostenuto 10 Pmi lombarde con minibond per circa 30 milioni di euro

LECCO – Regione Lombardia rafforza il sostegno alle piccole e medie imprese con un nuovo stanziamento di circa 15 milioni di euro destinato ai Basket Bond Lombardia, lo strumento pensato per favorire l’accesso a forme di credito alternative. Con le nuove risorse, approvate dalla Giunta su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, la dotazione complessiva della misura sale da 32 a circa 50 milioni di euro.

L’iniziativa sostiene le Pmi lombarde che scelgono di emettere minibond per finanziare investimenti destinati allo sviluppo aziendale, al rafforzamento delle filiere produttive e a progetti legati alla sostenibilità ambientale ed energetica e all’economia circolare.

La decisione arriva dopo il forte interesse registrato dalla misura: tra agevolazioni già concesse e domande ancora in istruttoria risultano infatti impegnati oltre 25,2 milioni di euro. Anche in considerazione della proroga del bando fino al 2027, Regione Lombardia ha deciso di incrementare le risorse per garantire continuità allo strumento e sostenere nuovi investimenti.

I Basket Bond Lombardia prevedono condizioni di accesso agevolate, grazie alla garanzia gratuita di Regione Lombardia che copre il 100% dei mancati pagamenti su ciascun minibond entro il limite del 25% del valore di ogni portafoglio. Le imprese possono inoltre richiedere un contributo a fondo perduto che, a seconda del regime di aiuto, copre fino al 100% dei costi di strutturazione ed emissione dei minibond.

Dall’avvio del programma sono state concluse tre tranche di emissione per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro di minibond a favore di 10 Pmi lombarde, sostenendo investimenti per circa 40 milioni di euro. Le imprese beneficiarie operano in settori strategici per la competitività del sistema produttivo lombardo, con progetti orientati alla crescita, all’innovazione, alla transizione energetica, all’economia circolare e alla sostenibilità ambientale.