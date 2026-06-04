Regione Lombardia, bando da 4 milioni per sostituire i veicoli inquinanti

Dal 3 giugno contributi fino a 30mila euro per Pmi, imprese sociali, enti del Terzo settore e tassisti che scelgono mezzi a basse emissioni

“La sostituzione dei veicoli più inquinanti rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell’aria e sostenere concretamente le nostre imprese nel percorso di transizione ecologica”

LECCO – Quattro milioni di euro per favorire la sostituzione dei veicoli più inquinanti e accelerare la transizione ecologica delle imprese lombarde. Aprono il 3 giugno le candidature al nuovo bando promosso da Regione Lombardia per incentivare l’acquisto di mezzi a basse emissioni destinati al trasporto di persone e merci.

La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, introduce una novità significativa: tra i beneficiari figurano per la prima volta anche le imprese sociali e gli enti del Terzo settore che svolgono attività economica. Potranno accedere ai contributi anche i tassisti.

L’iniziativa finanzia la sostituzione di veicoli inquinanti con mezzi a zero o bassissime emissioni, tra cui autovetture, veicoli commerciali, motoveicoli e cargo bike. Per ottenere il contributo sarà necessario procedere alla demolizione di veicoli alimentati a benzina o gas fino alla classe Euro 3 inclusa, oppure diesel fino a Euro 5, o in alternativa all’esportazione all’estero di un autoveicolo Euro 5.

I contributi saranno concessi a fondo perduto e varieranno in base alla tipologia di veicolo acquistato e al livello di emissioni prodotte. Gli importi previsti oscillano da un minimo di 2.500 euro fino a un massimo di 30.000 euro.

“La sostituzione dei veicoli più inquinanti rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell’aria e sostenere concretamente le nostre imprese nel percorso di transizione ecologica” ha dichiarato l’assessore Giorgio Maione. “Con questa misura vogliamo accompagnare il sistema produttivo lombardo nel rinnovo del parco veicolare attraverso risorse concrete e strumenti che coniughino sostenibilità ambientale e competitività”.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 4 milioni di euro, suddivisi tra due annualità: 3 milioni di euro per il 2026 e un milione di euro per il 2027.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia, le imprese sociali iscritte al Registro delle Imprese e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), gli enti del Terzo settore iscritti al Repertorio Economico Amministrativo e al RUNTS e i tassisti.

L’obiettivo della misura è favorire il rinnovo del parco veicolare regionale, riducendo le emissioni inquinanti e sostenendo al tempo stesso la competitività del tessuto economico lombardo attraverso investimenti in tecnologie più efficienti e sostenibili.

A questo link maggiori informazioni sul bando.