Regione Lombardia. “Più Credito Agricoltura”: fino a 50 milioni per le imprese agricole

Finlombarda mette a disposizione 25 milioni di euro, con la possibilità di attivare altrettante risorse attraverso banche e confidi

Finanziamenti da 70 mila a 15 milioni di euro per investimenti produttivi, innovazione e capitale circolante stagionale

LECCO – Uno strumento per sostenere le imprese agricole regionali, facilitando il loro accesso al credito: con questa vocazione si apre, il 19 ottobre, lo sportello di ‘Più Credito Agricoltura‘, il nuovo prodotto finanziario di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia.

L’iniziativa mette a disposizione 25 milioni di euro di risorse di Finlombarda, che potranno attivare ulteriori 25 milioni di euro del sistema bancario e dai confidi, per una dotazione finanziaria complessiva fino a 50 milioni destinata al comparto agricolo regionale.

Attraverso lo sportello, le imprese agricole potranno richiedere finanziamenti ordinari o ipotecari, concessi in compartecipazione con gli intermediari finanziari convenzionati, per importi compresi tra 70.000 e 15 milioni di euro.

Le risorse potranno essere utilizzate sia per sostenere investimenti produttivi, anche con caratteristiche green e finalizzati all’innovazione tecnologica, sia per coprire il fabbisogno di capitale circolante stagionale legato alla gestione ordinaria dell’attività agricola.

Tra le spese che potranno essere sostenute rientrano, per esempio, l’acquisto di sementi, fertilizzanti, fitofarmaci e mangimi per gli allevamenti, oltre alle spese di conduzione aziendale commisurate ai cicli biologici.

“L’agricoltura lombarda – ha commentato l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – ha bisogno di strumenti concreti per continuare a investire, innovare e affrontare le sfide di un mercato sempre più complesso. ‘Più Credito Agricoltura’ è una misura che guarda alla competitività delle aziende, con un occhio particolare per la transizione verso modelli sempre più efficienti e sostenibili. Vogliamo che le imprese agricole lombarde abbiano gli strumenti finanziari necessari per crescere e continuare a essere protagoniste dello sviluppo economico dei nostri territori”.

“Con ‘Più Credito Agricoltura’ – ha dichiarato il presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti – mettiamo a disposizione delle imprese agricole lombarde una leva finanziaria concreta per affrontare con maggiore forza le sfide del presente e investire nel futuro. L’integrazione tra le risorse di Finlombarda e quelle del sistema bancario ci consente di ampliare significativamente la capacità di intervento e di sostenere le aziende nei loro progetti di crescita, innovazione e transizione. Vogliamo che il credito sia un acceleratore dello sviluppo del sistema agricolo lombardo”.