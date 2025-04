Riccardo Bongiovanni confermato alla guida della Categoria Officine Meccaniche

Il presidente Riccardo Bongiovanni ha fatto il punto sull’attività svolta durante gli ultimi anni alla guida della Categoria

LECCO – Continuità e nuove energie per la Categoria Officine Meccaniche di Confartigianato Imprese Lecco, che ha rinnovato il proprio direttivo martedì durante l’assemblea elettiva svolta nella sede di via Galilei a Lecco.

Alla presidenza è stato confermato Riccardo Bongiovanni, vicepresidente nazionale e presidente regionale della Categoria Meccanica e Subfornitura di Confartigianato, vicepresidente vicario della territoriale di Lecco.

In seno al direttivo è stata confermata anche la presenza di Fabio Scaccabarozzi e di Franco Rusconi, accanto ai quali opereranno due new entry. Si tratta di Matteo Casiraghi, attuale presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Lecco, e di Maurizio Genesio Riva. La categoria si è dotata anche di due membri aggiunti, con l’obiettivo di rafforzare il confronto interno e ampliare la rappresentanza delle diverse realtà aziendali: Paola Longhi, già consigliere della categoria, e Laura Carsaniga.

Al centro dell’assemblea è stato l’intervento del presidente Riccardo Bongiovanni, che ha fatto il punto sull’attività svolta durante gli ultimi anni alla guida della Categoria, ragionando sull’opportunità di dare continuità al lavoro avviato. “I temi con i quali ci dovremo confrontare nei prossimi anni sono ormai ben delineati – ha affermato il presidente Bongiovanni –. Il primo è inevitabilmente la carenza di personale specializzato da impiegare nelle attività produttive: è su questa partita che dovremo concentrare gli sforzi, ragionando su contatti con le scuole e orientamento, per far conoscere a ragazzi, famiglie e insegnanti anche le aziende di piccole dimensioni, le loro caratteristiche e le loro produzioni. Un ambito al quale Confartigianato Imprese Lecco ha dedicato il progetto “Aziende Aperte”, che intende agevolare negli studenti delle scuole medie la possibilità di fare una scelta didattica e professionale più consapevole”.

Tra gli altri argomenti essenziali per le Officine meccaniche figurano la formazione e l’informazione, con la Categoria impegnata nell’organizzazione di tematiche e corsi rivolti anche al personale, così come il supporto nell’approcciare nuovi mercati e attivare rapporti commerciali inediti, attraverso la partecipazione alle fiere. In questo senso, il direttivo si pone in ascolto delle istanze degli imprenditori per supportarli in modo adeguato.

“Mi fa piacere l’ingresso nel consiglio direttivo di figure nuove e forze fresche, così come apprezzo la disponibilità delle colleghe che parteciperanno ai lavori in qualità di membri esterni: sapranno sicuramente portare il loro contributo e la loro visione”, ha concluso il presidente Bongiovanni.

“Il rinnovo del direttivo rappresenta non solo un momento di passaggio formale, ma soprattutto un’occasione per rilanciare il ruolo dell’artigianato meccanico in una fase storica in cui è più che mai necessario valorizzare la manifattura di qualità. La presenza di figure esperte accanto a nuovi ingressi è senza dubbio il giusto mix per portare avanti un’azione concreta ed efficace a beneficio delle imprese della categoria”, è il commento della presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina.

“In questo nuovo mandato, il lavoro della categoria proseguirà nel segno della continuità, ma con energie rinnovate per affrontare questioni centrali come la difficoltà di reperire personale, il bisogno di aggiornamento tecnico e il presidio di nuove opportunità di business. Continueremo a supportare le imprese con progetti mirati e con un’offerta formativa sempre più vicina alle esigenze reali delle imprese”, conclude il segretario generale Matilde Petracca.