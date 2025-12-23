Riello passa ad Ariston, i sindacati: “Ora garanzie occupazionali e industriali”

Soddisfazione per il passaggio di proprietà da parte di Fim, Fiom e Uilm

Giovedì 18 dicembre, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, incontro sul futuro del gruppo Riello

LECCO – Giovedì 18 dicembre, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolto un incontro in merito al futuro del gruppo Riello. All’incontro era presente un rappresentante di Ariston, multinazionale italiana operante nel settore del comfort termico, che ha confermato la scelta di acquisire Riello con un’operazione che dovrebbe concludersi entro il primo semestre del 2026.

“Come Organizzazioni Sindacali lecchesi esprimiamo soddisfazione per il passaggio di proprietà di Riello a un gruppo finanziariamente solido come Ariston – hanno detto Denise Milan e Lorenzo Ballerini (Fim Cisl Mbl), Dario Crippa (Fiom Cgil Lecco) e Gabriella Trogu e Igor Gianoncelli (Uilm Uil Lario) -. Tuttavia, ribadiamo la necessità che vi siano la piena continuità occupazionale e una strategia industriale che mantenga inalterati gli assetti delle due realtà, affinché non ci siano sovrapposizioni produttive ma sia effettivamente una grande opportunità di sviluppo in un settore attraversato dalla transizione energetica e tecnologica. Su questo punto abbiamo ricevuto rassicurazioni di principio dalla direzione di Ariston e dal Mimit, che hanno rimarcato la complementarietà delle due realtà nei settori caldaie e bruciatori. Ci auguriamo che tale complementarietà si concretizzi non solo per i siti di Volpago e Legnago, dove sono installati macchinari per la produzione, ma anche per il sito di Lecco, impegnato invece in progettazione, sviluppo e ricerca. Registriamo inoltre con favore la disponibilità di Regione Lombardia a collaborare con Ariston per individuare misure finanziarie utili a sostenere lo sviluppo del sito lecchese.

FIM, FIOM e UILM Nazionali hanno chiesto e ottenuto dal Mimit che il confronto sul piano industriale prosegua sotto coordinamento ministeriale”.