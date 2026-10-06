Riforma dell’artigianato, Confartigianato Lecco: “Non mettiamo un tetto a chi crea lavoro”

La proposta punta a rivedere dopo 40 anni la legge quadro del 1985 e ad aggiornare i limiti dimensionali per accompagnare la crescita delle imprese

Riva sottolinea il ruolo dell’artigianato nelle filiere lecchesi: “Se acquisiscono nuove commesse e hanno bisogno di assumere, la legge deve accompagnarle”

LECCO – Dare alle imprese artigiane la possibilità di crescere, investire e assumere senza essere costrette a rinunciare alla propria qualifica. È questo il punto centrale della posizione di Confartigianato Imprese Lecco, che sostiene la proposta di revisione della legge quadro sull’artigianato, ferma al 1985 e considerata ormai non più adeguata all’evoluzione del sistema produttivo.

L’obiettivo della riforma è aggiornare i limiti dimensionali e accompagnare lo sviluppo delle imprese, evitando che l’aumento dell’organico diventi un ostacolo alla crescita. Una questione particolarmente rilevante nel Lecchese, dove artigianato e industria partecipano alle stesse filiere, soprattutto nei comparti della meccanica, della lavorazione dei metalli, della fornitura e dell’impiantistica.

“Chiediamo alle imprese di essere più competitive, di investire e di creare occupazione. Dobbiamo quindi consentire loro di farlo senza penalizzarle quando crescono – dichiara Davide Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco –. La natura artigiana di un’attività non si misura soltanto dal numero dei dipendenti. Si riconosce nel ruolo dell’imprenditore, nelle competenze delle persone, nella qualità delle lavorazioni e nella capacità di rispondere a esigenze anche molto complesse in modo sartoriale. Assumere nuovi collaboratori e strutturarsi meglio può rafforzare queste caratteristiche”.

Il sistema produttivo è cambiato profondamente rispetto a quello del 1985. Oggi le imprese artigiane utilizzano macchinari sofisticati, adottano strumenti digitali e intelligenza artificiale, investono nella transizione energetica e operano sui mercati internazionali. La crescita sul piano organizzativo e tecnologico, secondo Confartigianato, può quindi convivere con quel patrimonio di competenze, responsabilità e relazioni che costituisce l’identità dell’artigianato.

Nel territorio lecchese questo processo si intreccia con il rapporto consolidato tra piccole imprese e industria. La specializzazione delle aziende artigiane contribuisce alla capacità delle filiere di realizzare prodotti, sviluppare soluzioni e rispondere alle esigenze dei clienti.

“Nel Lecchese il legame tra piccole imprese e industria è parte della nostra cultura produttiva – prosegue Riva –. Dietro un componente, una lavorazione o un impianto ci sono spesso competenze artigiane che contribuiscono alla qualità del risultato finale. Sono imprese abituate a sperimentare, adattare e risolvere problemi. Se acquisiscono nuove commesse e hanno bisogno di assumere, la legge deve accompagnarle. Il loro sviluppo può dare più forza all’intera filiera”.

Nel merito della proposta, Confartigianato Imprese Lecco sottolinea che l’aggiornamento dei limiti dimensionali riguarderebbe le imprese che sono già artigiane e che, crescendo, superano le soglie oggi previste. I nuovi limiti sarebbero differenziati in base al tipo di attività. Secondo la scheda di analisi della riforma, il tetto massimo di 49 dipendenti, compresi gli apprendisti, riguarderebbe il settore artistico e tradizionale.

Non si tratterebbe dunque, secondo l’associazione, di un innalzamento indistinto delle soglie per tutte le attività né di una riclassificazione generalizzata delle imprese industriali.

La proposta interviene anche sull’iscrizione all’Albo, prevedendola esclusivamente per le imprese in possesso dei requisiti. Sul piano previdenziale è prevista una clausola di neutralità: una volta superati gli attuali limiti dimensionali, ai dipendenti verrebbe applicata la stessa contribuzione prevista per le imprese industriali di dimensione corrispondente, mantenendo le tutele previste per i lavoratori.

La qualifica artigiana, inoltre, rimarrebbe distinta dal piano contrattuale e non determinerebbe automaticamente il contratto collettivo applicato.

“La parità delle condizioni di concorrenza è un principio che condividiamo – sottolinea ancora Riva –. La proposta va valutata per ciò che prevede, senza attribuirle vantaggi contributivi o automatismi contrattuali che non contiene. Il suo obiettivo è permettere a un’impresa artigiana di svilupparsi mantenendo la propria qualifica, nel rispetto delle regole e delle tutele dei lavoratori”.

Per Confartigianato Imprese Lecco, la revisione della normativa può contribuire a superare una contraddizione: da un lato alle piccole imprese viene chiesto di diventare più strutturate e competitive, dall’altro la crescita può comportare la perdita della qualifica artigiana. Eliminare questo vincolo, secondo l’associazione, permetterebbe agli imprenditori di programmare investimenti e nuove assunzioni in funzione delle esigenze produttive e delle opportunità di mercato.

“Un imprenditore deve poter decidere di assumere perché ha lavoro, di investire perché vede una prospettiva e di ampliare la propria organizzazione perché vuole affrontare nuove sfide – conclude Riva –. Il punto è creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese. Nel Lecchese tutelare il saper fare e accompagnarne la crescita sono due obiettivi che procedono insieme: significano valorizzare le persone, trasmettere competenze alle nuove generazioni e rafforzare il futuro produttivo del territorio”.