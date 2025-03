Ristorexpo, nella terza giornata un viaggio tra sapori e sostenibilità

Lo chef Marco Sacco, due stelle Michelin: “La cucina non è solo gusto, ma anche responsabilità: dobbiamo proteggere i nostri laghi e fiumi, perché sono la nostra ricchezza”

ERBA – La terza giornata di Ristorexpo si è aperta con la masterclass dello chef Marco Sacco, due stelle Michelin e patron del Piccolo Lago di Verbania. Sacco ha portato in fiera la sua visione di una cucina profondamente legata al territorio lacustre, non solo per valorizzare i prodotti locali ma anche per tutelare l’ecosistema che li rende possibili. “La cucina non è solo gusto, ma anche responsabilità: dobbiamo proteggere i nostri laghi e fiumi, perché sono la nostra ricchezza”, ha dichiarato lo chef durante l’incontro.

Di tutela ambientale si è parlato anche nel convegno “Chiare, fresche e dolci acque”, un momento di confronto tra esperti e operatori del settore sulla sostenibilità della pesca d’acqua dolce e sulla gestione responsabile delle risorse idriche. Tra gli interventi, quelli di Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di Ristorexpo, Aldo Reho, promotore del progetto InMare Aperto, e Alberto Negri, presidente dell’incubatoio di Fiumelatte. La necessità di costruire progetti condivisi è emersa come una priorità per garantire un futuro ai bacini d’acqua dolce e alle comunità che ne dipendono.

Non solo sostenibilità, ma anche innovazione e creatività: il mondo della mixology ha trovato spazio con la masterclass “Scent of Cocktail” di Luca Picchi, mentre le competizioni ABI Professional hanno visto sfidarsi bartender provenienti da tutto il Nord Italia, mettendo in mostra talento e sperimentazione nel settore degli spirits.

Tra gli ospiti della giornata, anche il maestro pizzaiolo Ciro Salvo, della celebre Pizzeria 50 Kalò di Napoli. Con il suo intervento ha chiuso il ciclo di incontri di Focus Pizza, raccontando il suo percorso professionale e la sua visione della pizza come sintesi perfetta tra tradizione e innovazione.

Grande attesa, infine, per la conclusione del concorso Ristorexpo Young Cup, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi. Le prove sono entrate nel vivo e i vincitori saranno premiati domani, giornata che vedrà anche l’arrivo di due ospiti d’eccezione: Davide Oldani e Cristiano Tomei, pronti a portare il loro contributo alla manifestazione.