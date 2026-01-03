Saldi invernali al via: attese 16 milioni di famiglie, spesa media di 137 euro

Prendono il via oggi, 3 gennaio, i saldi invernali e dureranno fino al 3 marzo

Il presidente nazionale di Federmoda Felloni: “Appuntamento importante per il rilancio dei consumi di moda”

LECCO – Prendono il via oggi, sabato 3 gennaio, i saldi invernali, uno degli appuntamenti più rilevanti per il commercio di inizio anno e proseguiranno fino al 3 marzo. Le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio parlano di circa 16 milioni di famiglie coinvolte, con una spesa media di 137 euro a persona e un giro d’affari complessivo atteso pari a 4,9 miliardi di euro.

Numeri che confermano il peso economico dei saldi nel calendario commerciale nazionale, in un contesto in cui lo shopping scontato continua a rappresentare un riferimento per consumatori ed esercenti.

Federmoda: “Benefici diffusi per consumi e città”

“C’è grande attesa per i saldi invernali”. A sottolinearlo è stato Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, che ha definito i saldi “un appuntamento importante per il rilancio dei consumi di moda e per il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie italiane”.

Secondo Felloni, i saldi producono effetti positivi su più fronti: “da un lato permettono ai consumatori di acquistare prodotti di qualità e durevoli a prezzi convenienti, dall’altro contribuiscono a rivitalizzare e a rendere più vivaci i centri urbani”. Il presidente ha richiamato anche l’impatto turistico, spiegando che il periodo dei saldi favorisce l’aumento dei flussi di visitatori, italiani e stranieri, attratti da un’esperienza di acquisto considerata autentica. “Un’esperienza che – ha precisato – garantisce convenienza reale, trasparenza e fiducia, anche grazie a una data di avvio certa su tutto il territorio nazionale e a una durata definita”.

Felloni ha infine evidenziato il ruolo del commercio di prossimità: durante i saldi, servizio e consulenza dei negozianti rendono gli acquisti più consapevoli e sostenibili, orientati alla qualità e lontani dalla logica dell’usa e getta.

Le regole fondamentali per acquistare in saldo

Accanto alle opportunità, restano centrali le regole a tutela dei consumatori.