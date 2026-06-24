Salumificio Beretta: accordo storico, stop agli appalti e assunzione diretta di 29 lavoratori

Soddisfazione dei sindacati per l’accordo raggiunto con la storica azienda di Garbagnate Monastero

“Un modello fondato sul lavoro diretto, sulla stabilità occupazionale e sulla piena tutela dei diritti”

GARBAGNATE MONASTERO – FAI CISL Monza Brianza Lecco, FLAI CGIL Lecco e FILCAMS CGIL Lecco esprimono grande soddisfazione per l’importante accordo sindacale raggiunto con il Salumificio Beretta di Garbagnate Monastero, un’intesa che segna un cambiamento concreto nelle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda.

Questo accordo sancisce infatti la cessazione definitiva di tutti gli appalti presenti nei siti produttivi del Salumificio Beretta di Garbagnate Monastero affermando un modello fondato sul lavoro diretto, sulla stabilità occupazionale e sulla piena tutela dei diritti. A partire dal 20 luglio, tutti i 29 lavoratori e lavoratrici attualmente impiegati negli appalti saranno assunti a tempo indeterminato direttamente dal Salumificio Fratelli Beretta.

“L’accordo garantirà da subito il pieno accesso ai diritti e alle tutele previste per i dipendenti diretti dell’azienda. I lavoratori matureranno immediatamente l’accordo integrativo aziendale, con il conseguente riconoscimento del premio aziendale, oltre a beneficiare delle maggiori garanzie previste in caso di licenziamento illegittimo. Questo accordo rappresenta molto più di una semplice internalizzazione: è il riconoscimento del valore del lavoro svolto ogni giorno da queste persone e la dimostrazione che, attraverso il confronto e la contrattazione sindacale, è possibile superare situazioni di disparità di trattamento e restituire piena dignità al lavoro”.

Per FAI CISL, FLAI CGIL e FILCAMS CGIL si tratta di un risultato storico “che riafferma un principio fondamentale: a parità di lavoro devono corrispondere gli stessi diritti, le stesse tutele e lo stesso riconoscimento economico. Un accordo che restituisce giustizia al lavoro e rappresenta un importante punto di riferimento per tutto il settore alimentare”.