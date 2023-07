Sciopero dei metalmeccanici. Trogu (Uilm Lario): “Il governo si confronti con le parti sociali”

“Ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio”

Venerdì alle 15 il presidio davanti alla Prefettura

LECCO – “Ci prepariamo ad una mobilitazione che vuole sollecitare il governo ad un confronto vero con le parti sociali, che metta al centro l’industria metalmeccanica. Confronto tra il Governo e i grandi player del settore che finora non c’è stato”. Così Gabriella Trogu, segretario della Uilm Lario, interviene in vista dello sciopero indetto per la giornata di venerdì che interesserà i lavoratori metalmeccanici, con un presidio organizzato per le 15 di fronte alla Prefettura di Lecco.

“E’ importante sottolineare il carattere unitario di questa iniziativa perché tutti i sindacati condividono la preoccupazione per le sorti del settore industriale e quelle che potranno essere le ripercussioni della transizione in corso, con migliaia di posti di lavoro a rischio – prosegue Trogu – Se poi qualcuno dice una cosa e nei fatti fa altro, ne risponde in primo luogo ai propri iscritti e ai lavoratori”.

“Al Governo diciamo che servono investimenti in tutti gli ambiti strategici, dal siderurgico all’automotive oltre che nel settore dell’elettrodomestico – aggiunge il segretario della Uilm Lario – La riduzione del cuneo fiscale è solo un primo passo (se pensiamo che a noi metalmeccanici arrivano 126 euro e la metà se ne va in tasse, cosa rimane?) è necessario detassare i contratti aziendali e gli aumenti del Ccnl se vogliamo davvero ridare potere di acquisto ai lavoratori. Sul salario minimo vogliamo che sia apra la discussione nell’ambito dei contratti e si vada oltre alle polemiche soprattutto tra noi Confederali. I lavoratori non ci capiscono e poco comprendono le polemiche di qualcuno. Di certo bisogna sapere con chi stare al tavolo e cosa vogliamo”.

“Noi della UILM crediamo che non sia rinviabile la tutela e il sostegno ai lavoratori e delle loro famiglie – conclude Trogu – Quindi, andiamo avanti con chi ci sta”.