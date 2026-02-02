Scuola e impresa a confronto: al via la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”

Coinvolti 300 studenti e 19 imprenditori tra Lecco e Sondrio nel concorso promosso da Confapi

Un percorso in tre fasi per avvicinare scuola e mondo del lavoro

LECCO – È entrata nel vivo la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”, il concorso per le scuole ideato da Confapi Lecco Sondrio e rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e ai centri di formazione professionale delle province di Lecco e Sondrio. L’iniziativa, avviata nell’anno scolastico 2025/2026, coinvolge complessivamente circa 300 studenti, suddivisi in 19 classi, affiancati da altrettanti imprenditori nel ruolo di tutor.

L’obiettivo del progetto è favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro, accompagnando gli studenti nella progettazione di un’idea imprenditoriale attraverso un percorso strutturato in tre fasi. La prima, attualmente in corso, prevede l’ingresso degli imprenditori nelle classi per raccontare la propria esperienza professionale e aziendale. Seguiranno le visite nelle aziende e, infine, la fase di sviluppo del progetto, che verrà consegnato a Confapi Lecco Sondrio entro l’11 aprile.

Sabato 31 gennaio si è chiusa la prima scadenza, relativa alla comunicazione del titolo dei progetti. Una giuria valuterà poi gli elaborati presentati e decreterà i tre vincitori dell’edizione 2025/2026, ai quali verrà assegnato un premio in denaro destinato ad attività didattiche o all’acquisto di materiale scolastico. La finale è prevista nel mese di maggio.

“Proseguiamo anche per quest’anno scolastico il percorso iniziato tre anni fa con grande entusiasmo – ha dichiarato il direttore di Confapi Lecco Sondrio, Marco Piazza – soprattutto grazie alla spinta degli imprenditori che ci chiedono di continuare su questa strada. Mettere in contatto il mondo della scuola e quello aziendale non è semplice, ma questo concorso ha contribuito a rendere l’incontro più naturale e ormai una consuetudine”.

Alla terza edizione partecipano istituti di Lecco, Merate, Morbegno e Tirano, mentre le classi sono affiancate da 19 aziende del territorio che operano in diversi settori produttivi, a conferma di una collaborazione territoriale ormai consolidata.