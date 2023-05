Seo e storytelling. Da Confcommercio Lecco arriva un corso dedicato

Durante le lezioni si imparerà a raccontare con efficacia la propria impresa

Due appuntamenti previsti il 24 e 31 maggio. Iscrizioni entro il 15 maggio

LECCO – Costruire testi funzionali e convincenti per accrescere la propria visibilità sul web e veicolare emozioni al proprio pubblico di riferimento, riuscendo a raccontare, e non semplicemente descrivere, la storia dell’azienda e dei suoi prodotti. E’ l’obiettivo che si pone il corso ‘Seo e storytelling’ organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Due strategia digitali, sinergiche e strettamente connesse tra loro, che saranno approfondite con attenzione nelle lezioni di mercoledì 24 e mercoledì 31 maggio, dalle ore 14 alle ore 18.

Lo storytelling è uno strumento utilizzato nel digital marketing per raccontare la propria azienda in maniera persuasiva ed efficace, grazie alla costruzione di contenuti creativi, empatici e che siano in grado di coinvolgere il pubblico. La Seo si basa sullo studio di quelli che sono i reali ‘bisogni informativi’ degli utenti. Se lo storytelling serve a creare una storia per offrire al proprio audience contenuti empatici ed emozionanti, la Seo rende efficaci questi contenuti e dà loro visibilità.

Iscrizioni al corso da effettuarsi entro lunedì 15 maggio: previsto un rimborso pari al 100% del costo di partecipazione per la imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Per informazioni è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.