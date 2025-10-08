Serena Barbuto nuova presidente della Categoria Edili di Confartigianato

Continuità e rinnovamento: conferme e volti nuovi per guidare il settore verso le sfide future

Serena Barbuto alla presidenza, conferma di Giuseppe Sozzi e ingresso di Giuseppe Frigerio e Giuliano Rigamonti. Riva resterà nel direttivo come consigliere.

LECCO – La Categoria Edili di Confartigianato Imprese Lecco apre una nuova fase all’insegna della continuità e del rinnovamento. Dopo quattro anni di intenso lavoro, Davide Carlo Riva ha passato il testimone a Serena Barbuto, eletta per acclamazione nuova presidente della categoria. Un passaggio di consegne che segna non solo un cambio alla presidenza, ma anche la conferma della vitalità di un settore che, pur tra difficoltà strutturali e sfide di mercato, continua a rappresentare un pilastro dell’economia locale e un esempio concreto del valore artigiano.

Nel nuovo direttivo convivono esperienza e nuove energie. Oltre alla conferma di Giuseppe Sozzi, fanno il loro ingresso Giuseppe Frigerio e Giuliano Rigamonti. L’ex presidente Riva continuerà a offrire il proprio contributo come consigliere, garantendo così continuità e supporto nella fase di transizione. A completare la squadra tre membri aggiunti: Roberta Artusi, Morris Buttera e Giovanni Grassi, che arricchiscono ulteriormente la rappresentanza della categoria.

Nel suo intervento di commiato, Riva ha sottolineato lo spirito associativo che caratterizza l’Associazione: “Ringrazio Confartigianato, perchè l’associato viene accolto qui come in una casa”.

La nuova presidente Serena Barbuto ha esordito con: “Credo davvero che le piccole imprese artigiane siano il cuore della nostra città. Sono fatte di persone che ogni giorno si mettono in gioco, che creano lavoro, che tengono vive le comunità. Non sono solo attività economiche, ma storie, passione e impegno quotidiano. Negli ultimi anni abbiamo visto quante difficoltà abbiamo dovuto affrontare, ma anche quanta forza ci sia nelle nostre imprese, che hanno dimostrato di sapersi adattare, cambiare, reinventare. E‘ da qui che dobbiamo partire. La mia idea è semplice: essere vicina, concreta e utile, saper ascoltare, rappresentare e sostenere chi ogni giorno costruisce il futuro con il proprio lavoro. Mi metto a disposizione per dare voce a tutte le imprese che rappresento, perché nessuna si senta sola”.

Anche Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, ha sottolineato l’importanza di questo passaggio: “Le transizioni che si compiono all’interno delle nostre categorie non sono mai semplici cambi di nomi, ma tappe di un percorso condiviso. Ringrazio il direttivo uscente e auguro buon lavoro al nuovo gruppo, che saprà portare avanti il dialogo con le imprese, la formazione tecnica e la promozione della cultura della sicurezza e della qualità, oggi più che mai centrali per il comparto edile”.

Soddisfazione anche da parte della segretaria generale Matilde Petracca, che ha evidenziato il valore associativo del rinnovo: “Il passaggio di testimone nella Categoria Edili è un segnale di vitalità e di crescita, che l’Associazione ha dimostrato in occasione di tutti i rinnovi svolti in seno a categorie e zone e di cui siamo molto soddisfatti”.

Come previsto dallo statuto, le nuove cariche diventeranno effettive dopo la ratifica in Assemblea privata dei delegati, in programma entro la fine dell’anno.