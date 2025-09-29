Settimana Europea della Mobilità. Grande successo per i 10 anni dell’Agenzia TPL

Un decennio di impegno per un trasporto pubblico più sostenibile e inclusivo

LECCO – L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, ha celebrato il suo decimo anniversario con una serie di iniziative capaci di coinvolgere migliaia di persone, a conferma della crescente attenzione verso il trasporto pubblico e la sostenibilità ambientale.

Il momento clou si è svolto venerdì 19 settembre alla Camera di Commercio di Como–Lecco, con la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità dell’Agenzia, che ha suscitato grande interesse tra amministrazioni locali, aziende di trasporto e stakeholder.

Il Bilancio, redatto con il supporto metodologico di Marsh Advisory S.r.l. e conforme agli standard internazionali GRI (Global Reporting Initiative), illustra i principali risultati conseguiti dall’Agenzia nei campi ambientale, sociale e di governance, evidenziando il crescente impegno sui temi ESG.

Il documento rimarca il ruolo centrale dell’Agenzia nel coordinamento e nella pianificazione dei servizi, con particolare attenzione al benessere della comunità e alla tutela dell’ambiente. Tra le iniziative più significative degli ultimi anni figurano lo stanziamento di importanti risorse per il miglioramento delle infrastrutture del TPL, l’acquisto di nuovi autobus e un contributo di un milione di euro destinato al sostegno del trattamento economico del personale delle aziende di trasporto, per contrastare la carenza di autisti. Non meno rilevante l’attenzione dedicata ai dipendenti interni, con interventi volti a rafforzare l’organico e a favorirne la crescita professionale.

“Il 2024 si è rivelato un anno ricco di risultati significativi per l’Agenzia – ha dichiarato Giovanni Stefano Galli, Presidente dell’Agenzia TPL – Abbiamo proseguito con determinazione nel garantire un servizio essenziale come il trasporto pubblico locale, dimostrando capacità di adattamento e resilienza. Il Bilancio di Sostenibilità è il frutto di un lavoro condiviso e sinergico: siamo convinti che il raggiungimento degli obiettivi passi attraverso un approccio partecipativo, fondato su ascolto, collaborazione e impegno comune”.

Inoltre, Galli ha aggiunto: “In questa prospettiva, il dialogo con gli stakeholder assume un valore strategico. Crediamo che il nostro ruolo istituzionale debba contribuire attivamente a uno sviluppo sostenibile e responsabile, mantenendo saldi i principi di trasparenza, efficienza e attenzione al territorio, per offrire soluzioni di trasporto sempre più integrate ed efficaci”.

L’evento è stato anche un’importante occasione di confronto con rappresentanti istituzionali di primo piano. Ad aprire i lavori è stato l’intervento di Franco Lucente, Assessore alla Mobilità e Trasporti di Regione Lombardia, seguito da quelli di Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia di Como, Mattia Micheli, Vicepresidente della Provincia di Lecco, e Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese.

Il successo della Settimana è stato confermato anche dalla grande partecipazione alle iniziative collaterali, tra cui l’accesso gratuito ai sette impianti a fune del territorio offerto dall’Agenzia domenica 21 settembre, che ha registrato quasi 10 mila passaggi complessivi.

L’iniziativa ha consentito a cittadini e turisti di sperimentare direttamente un mezzo di trasporto sostenibile e insolito, valorizzando al contempo le bellezze paesaggistiche senza ricorrere all’automobile e ribadendo l’importanza strategica del trasporto a fune per una mobilità realmente integrata.

Lunedì 22, in occasione della CLTP (Conferenza Locale del Trasporto Pubblico) dell’Agenzia, è stato presentato con grande interesse il progetto “Marta”. Nato dall’esperienza di una studentessa vittima di molestie a bordo di un mezzo pubblico, il progetto promosso dall’Agenzia TPL di Bergamo mira a sensibilizzare sul tema della sicurezza, prevenire e contrastare episodi di violenza o molestie e fornire agli utenti indicazioni chiare sul comportamento da adottare sia come vittime che come testimoni.

La collaborazione avviata tra le due Agenzie TPL, insieme alla disponibilità manifestata da altre realtà del territorio durante l’incontro, evidenzia la volontà comune di estendere l’iniziativa e costruire una rete sinergica a sostegno della sicurezza e dell’inclusività nel trasporto pubblico.

Nel corso della settimana l’Agenzia ha inoltre promosso una serie di interviste ai membri del Consiglio di Amministrazione, diffuse sulla stampa e pubblicate sul proprio sito. Attraverso testimonianze dirette e personali sulle iniziative intraprese, l’obiettivo era avvicinare le istituzioni ai cittadini e raccontare in modo semplice e trasparente l’impegno quotidiano per rendere il trasporto pubblico locale sempre più accessibile, sostenibile e integrato.

L’Agenzia TPL esprime un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, a Regione Lombardia, agli enti locali, ai partner e ai cittadini che hanno contribuito al successo della Settimana, riaffermando il valore di continuare a investire e credere in un futuro sostenibile.