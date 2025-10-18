Sfilata d’auto e moto d’epoca per gli 80 anni di Confartigianato Lecco

L’iniziativa, colorata e scenografica, si è tenuta nel pomeriggio di oggi, sabato

In cabina di regia la categoria Autoriparatori con il supporto del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Lecco

LECCO – Circa 25 auto e moto d’epoca, una più bella e iconica dell’altra, hanno preso parte oggi, sabato 18 ottobre, alla sfilata promossa da Confartigianato Imprese Lecco per celebrare alla grande i primi 80 anni di attività e presenza sul territorio.

L’iniziativa, che arriva dopo i festeggiamenti di giugno a Lariofiere e l’appuntamento dedicato alla creatività andato in scena domenica 5 ottobre a Valmadrera, ha visto presenti, tra gli altri, la presidente Ilaria Bonacina e la segretaria generale Matilde Petracca.

In cabina di regia, per l’organizzazione, la categoria Autoriparatori, presieduta da Maurizio Mapelli, con il supporto del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Lecco.

Dopo il ritrovo in sede, auto e moto si sono incolonnate percorrendo le vie della città per raggiungere poi la Canottieri sul lungolago, sotto l’occhio attento degli agenti della Polizia locale che hanno assicurato lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Raggiunta la sede della storica società lecchese, auto e moto sono stata lasciate in bella vista nel parcheggio esterno, mentre gli associati si sono concessi un rinfresco con uno scambio di battute e propositi per le prossime attività.