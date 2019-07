Shopping di Sera, ultimo giovedì per fare acquisti… sotto le stelle

Domani si chiude la 18^ edizione di Shopping di Sera

7 giovedì di negozi aperti, oltre 70 le attività che hanno aderito

LECCO – Con il settimo giovedì di negozi aperti in centro città dalle 21 si conclude la 18^ edizione di Shopping di Sera. Anche quest’anno la manifestazione organizzata da Confcommercio Lecco ha fatto registrare una ottima partecipazione da parte dei negozi del centro e di cittadini e turisti. E, dopo sei serate all’insegna del divertimento e delle proposte per trascorrere alcune ore piacevoli per le vie del centro, anche il 25 luglio sarà possibile fare acquisti… sotto le stelle.

Due le iniziative previste giovedì

La Libreria Volante di via Bovara – che durante l’intera giornata proporrà “Salvalibro Day”, un mercatino per salvare i libri dal macero – dalle ore 18 alle ore 19.30 e poi dalle 21 alle 22.30 darà spazio a quanti vogliono avere un quarto d’ora di gloria per leggere le proprie poesie: per partecipare all’iniziativa, denominata “Poeti rabberciati”, occorre prenotarsi presso la libreria. Da segnalare poi che a Palazzo Belgiojoso in corso Matteotti è in programma l’apertura del Festival di Musica “Tra Lago e Monti”, diretto dal maestro Roberto Porroni e che vede Confcommercio Lecco tra i promotori: il concerto (a ingresso libero) dal titolo “Una serata a Buenos Aires: Piazzolla nascosto” con l’ensamble Cuartet inizierà alle ore 20.30.

Shopping di Sera 2019

7 giovedì complessivi di negozi aperti oltre il tradizionale orario – ha preso il via lo scorso 13 giugno: oltre 70 le attività che hanno aderito all’iniziativa promossa e coordinata da Confcommercio Lecco.