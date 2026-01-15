Sicurezza, viabilità e parcheggi: “Isolago in ginocchio, a dicembre perdite superiori al 30%”

“Alcune attività hanno già chiuso, altre stanno valutando di farlo in futuro”

Incontro tra operatori economici e il cosigliere comunale nonché candidato sindaco Filippo Boscagli (FdI) sulle criticità del centro

LECCO – Le difficoltà del commercio in centro città tornano a farsi sentire, con particolare riferimento all’area dell’Isolago, uno dei comparti storicamente più vitali di Lecco. Nei giorni scorsi i commercianti della zona hanno incontrato Filippo Boscagli, candidato sindaco per Fratelli d’Italia, per fare il punto su una situazione che, secondo gli operatori, si è progressivamente aggravata fino a diventare insostenibile.

Nonostante la posizione centrale, l’Isolago vive oggi problematiche che incidono pesantemente sull’attività quotidiana dei negozi. Tra i temi più sentiti emerge quello della sicurezza: “cassiere e commesse hanno riferito un crescente senso di insicurezza, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e in fase di chiusura, con situazioni percepite come analoghe a quelle già segnalate in altre zone critiche della città”, spiega.

“A pesare in modo significativo è anche la viabilità: i cantieri del quarto ponte, i lavori in viale Costituzione e quelli legati al teleriscaldamento hanno avuto, secondo le stime dei commercianti, un impatto economico rilevante. Nel solo mese di dicembre le perdite sarebbero state superiori al 30% rispetto agli incassi abituali, proprio nel periodo più importante per il commercio”, dichiara Boscagli.

Il candidato sindaco rimarca inoltre un “ulteriore elemento di criticità è la carenza di parcheggi. La riduzione dei posti auto, dovuta ai cantieri in corso, ha reso difficile l’accesso al centro, penalizzando in particolare la clientela che proviene dai comuni limitrofi e che raggiunge Lecco prevalentemente in automobile”.

Il risultato per Boscagli è un quadro preoccupante: “Alcune attività hanno già chiuso, altre stanno valutando di farlo in futuro. Secondo quanto emerso dall’incontro, una diversa programmazione dei cantieri, una maggiore presenza sul territorio e un’attenzione più concreta ai temi della sicurezza potrebbero contribuire a invertire la rotta ed evitare il rischio di desertificazione commerciale”.