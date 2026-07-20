Sideralba acquisisce il 51% di Sidergalbiati, si rafforza anche lo stabilimento di Sirone

Luigi Rapullino assume la carica di Presidente, Marco Galbiati quella di Amministratore Delegato

L’operazione, realizzata tramite acquisto di quote e aumento di capitale, punta a rafforzare il patrimonio e a iniettare nuova finanza

SIRONE – Sideralba S.p.A., player di riferimento internazionale nel settore della trasformazione dell’acciaio, ha perfezionato nei giorni scorsi l’acquisizione della quota di controllo pari al 51% di Sidergalbiati S.p.A., la NewCo nata dal conferimento delle storiche attività di Galbiati S.p.A. e Metalnastro S.r.l. avvenuto nel mese di giugno.

Sidergalbiati S.p.A. è una realtà industriale radicata nel territorio lombardo, attiva nella produzione di nastri e lamiere d’acciaio. Con oltre 60 dipendenti e una capacità produttiva di 100.000 tonnellate, la società opera attraverso tre stabilimenti situati a Sirone, Montichiari (BS) e Gorla Minore (VA).

L’ingresso di Sideralba nella compagine societaria avviene attraverso una struttura mista che combina l’acquisto di quote e un contestuale aumento di capitale. Questa formula è stata studiata per irrobustire in modo significativo il patrimonio netto della società e iniettare finanza fresca, garantendo le risorse necessarie per supportare i piani di crescita e consolidamento sul mercato.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione esprime la sinergia e la continuità strategica tra i due gruppi, infatti per conto di Sideralba S.p.A., siederanno in Consiglio Luigi Rapullino, che assume la carica di Presidente, Daniele Palombi consigliere delegato e Tommaso Rapullino, mentre in rappresentanza della famiglia Galbiati, siederanno Marco Galbiati, con il ruolo di Amministratore Delegato, insieme a Fabio Galbiati e Davide Galbiati. Sergio Galbiati, co-fondatore dell’azienda, ricoprirà la carica di Presidente Onorario, a testimonianza del profondo legame storico e industriale con il territorio.

Luigi Rapullino, neo Presidente di Sidergalbiati S.p.A. e Amministratore Delegato di Sideralba S.p.A., ha dichiarato: “L’accordo ha per me e per il Gruppo Sideralba un valore che va oltre l’aspetto puramente industriale. Ci lega alla famiglia Galbiati una storica e profonda conoscenza, fondata sulla stima reciproca e sulla condivisione di sani valori imprenditoriali. Questa operazione nasce sotto i migliori auspici: l’obiettivo è sviluppare sinergie trasversali su diverse aree – dalla catena di fornitura alle reti commerciali – per consentire il pieno rilancio e lo sviluppo degli stabilimenti di Sirone, Montichiari e Gorla Minore. Portiamo in dote solidità finanziaria, visione industriale e una forte spinta all’integrazione, convinti che la qualità delle persone di Sidergalbiati farà la differenza in questo nuovo percorso”.

Marco Galbiati, Amministratore Delegato di Sidergalbiati S.p.A., ha commentato: “Ringrazio e contraccambio la stima verso la Famiglia Rapullino e confermo che la scelta è stata condivisa da tutta la Famiglia Galbiati. Siamo Sicuri che questa unione porterà un ulteriore crescita della Sidergalbiati spa e ringrazio personalmente Luigi e Tommaso Rapullino per la fiducia nella nostra famiglia”.