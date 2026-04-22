Social e vendite, a Lecco un corso per portare clienti in negozio: due incontri con docenti certificati Google

L’11 e il 18 maggio a Lecco il corso di Cat Unione Lecco per usare Facebook, Instagram e WhatsApp Business in modo strategico

Iscrizioni entro il 30 aprile, previsto rimborso del 100% per le imprese aderenti agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo

LECCO – I social network come strumento concreto per aumentare le vendite e portare clienti in negozio. È questo l’obiettivo del corso “Come usare i social per attrarre i clienti in negozio: strategie semplici e concrete per Meta e WhatsApp Business”, organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

L’iniziativa è pensata per fornire competenze pratiche e immediatamente applicabili a commercianti e operatori del territorio, con l’intento di trasformare piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp Business in veri e propri canali di acquisizione clienti, capaci di generare visite, appuntamenti e interazioni efficaci.

Durante il percorso, i partecipanti potranno imparare a creare contenuti mirati e funzionali alla vendita, a costruire un calendario editoriale sostenibile e a utilizzare WhatsApp Business come strumento diretto per comunicare e vendere. Ampio spazio sarà dedicato anche alle campagne pubblicitarie di base, all’aumento dell’engagement e alla gestione dei commenti, con l’obiettivo di accompagnare il cliente dal primo contatto online fino all’ingresso nel punto vendita.

Il corso, tenuto da docenti certificati Google, si svolgerà in due appuntamenti, lunedì 11 e lunedì 18 maggio, dalle ore 14 alle 18, presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 30 aprile; per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo è previsto un rimborso del 100% della quota.

Il programma prevede, tra gli altri temi, il cosiddetto “funnel del negozio”, ovvero il percorso che trasforma i contatti sui social in clienti reali, la creazione di contenuti efficaci, l’utilizzo di rubriche e formati brevi, la costruzione di un piano editoriale mensile e l’impiego di WhatsApp Business attraverso cataloghi, liste broadcast e follow-up. Saranno inoltre approfondite le strategie di advertising per negozi, le tecniche per ottenere un engagement reale e le modalità per convertire le interazioni in appuntamenti, fino alla definizione di una checklist operativa mensile.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco all’indirizzo email formazione@ascom.lecco.it o al numero 0341/356911.