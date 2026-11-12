Sondrio, Ance e Confapi inaugurano la nuova sede: insieme per le imprese

Il taglio del nastro con la partecipazione delle istituzioni locali e regionali questa mattina con l’apertura del nuovo spazio di via Donatori di Sangue 15

“La Valtellina e la Valchiavenna sono realtà produttive vive e meritano un punto di riferimento vicino, riconoscibile, sempre aperto”, ha dichiarato Massimo Mortarotti, vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio

SONDRIO – Ance Lecco Sondrio e Confapi Lecco Sondrio hanno inaugurato a Sondrio la nuova sede condivisa di via Donatori di Sangue 15, un punto di riferimento per le imprese del settore delle costruzioni e dell’industria di Valtellina e Valchiavenna. L’apertura si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì, alla presenza delle istituzioni locali e regionali. Per Ance è intervenuto il vicepresidente Michele Rigamonti, in sostituzione del presidente Luca Fabi, come precisato nella rettifica diffusa successivamente.

Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore regionale Massimo Sertori, il segretario generale della Camera di Commercio di Sondrio Marco Bonat, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e, per la Provincia, la dirigente Tiziana Rinaldi.

La nuova struttura consentirà alle due associazioni di essere presenti direttamente sul territorio sondriese, mettendo a disposizione delle aziende servizi, competenze e occasioni di collaborazione.

Il presidente di Ance Lecco Sondrio, Luca Fabi, ha definito l’apertura una scelta strategica: “La nuova sede di Ance a Sondrio rappresenta una scelta strategica a cui teniamo molto: significa essere presenti sul territorio in modo autorevole, con una sede di proprietà, per essere sempre più vicini alle imprese che costituiscono il ricco tessuto dell’imprenditorialità edile di questa provincia e a fianco delle istituzioni locali che la amministrano”.

Fabi ha inoltre evidenziato l’importanza della collocazione, nelle vicinanze della sede di Efes Lecco Sondrio e della Cassa Edile provinciale, oltre alla partnership con Confapi Lecco Sondrio, che condivide gli spazi della nuova struttura.

A fare gli onori di casa per Confapi è stato il vicepresidente Massimo Mortarotti, da anni referente dell’associazione per la provincia di Sondrio. “Oggi a Sondrio apriamo una casa per le imprese. Con questa nuova sede, che condividiamo con Ance, Confapi Lecco Sondrio e il mondo delle costruzioni scelgono di stare sotto lo stesso tetto, nel cuore della Valtellina. Non è solo una questione di spazi: è una scelta di squadra”.

Mortarotti ha sottolineato il valore della condivisione di competenze, servizi e relazioni per garantire risposte più rapide e concrete alle aziende. “La Valtellina e la Valchiavenna sono realtà produttive vive, e meritano un punto di riferimento vicino, riconoscibile, sempre aperto. Questa sede nasce per questo: ascoltare gli imprenditori, accompagnarli nelle sfide, fare rete”.

Il vicepresidente di Confapi ha infine ringraziato Ance per la collaborazione e quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto, ribadendo l’impegno delle due associazioni a lavorare insieme a sostegno delle imprese del territorio.

Al termine dell’inaugurazione, le autorità hanno visitato la vicina scuola Efes Lecco Sondrio, dove si è svolto anche un momento conviviale.