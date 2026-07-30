Sovraindebitamento. Cresce nel Lecchese il ricorso alle procedure per ristrutturare i debiti

Nel primo semestre del 2026 presentate 11 istanze: il dato conferma una domanda stabile di supporto dopo la crescita degli ultimi anni

“Le procedure consentono ai soggetti sovraindebitati di affrontare la propria situazione e ripartire liberi da vincoli” sottolinea Pietro Galli

LECCO – Cresce nel Lecchese il ricorso alle procedure di sovraindebitamento. I dati dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco evidenziano infatti un aumento significativo delle richieste di accesso agli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Dopo le 4 istanze del 2022, le domande sono salite a 14 nel 2023 e a 24 nel 2024, per poi attestarsi a 19 nel 2025. Nel primo semestre del 2026 sono già state presentate 11 richieste, un dato ritenuto in linea con la media dell’ultima annualità e indicativo di una domanda stabile di supporto.

All’OCC si rivolgono privati, senza limiti di indebitamento, e piccoli imprenditori con esposizioni fino a 500 mila euro, per ottenere la nomina di un gestore della crisi, un commercialista iscritto all’Ordine incaricato di predisporre un piano di ristrutturazione del debito da sottoporre al tribunale.

Sul territorio lecchese operano principalmente due Organismi di Composizione della Crisi: quello della Camera di Commercio, con competenza sovraprovinciale, e quello dell’Ordine dei Commercialisti, presieduto dal 2022 da Pietro Galli.

“L’Organismo di Composizione della Crisi è un presidio di primaria importanza per l’equilibrio economico del territorio – sottolinea Galli –. I gestori della crisi hanno un ruolo di garanzia sulla documentazione prodotta dal richiedente e di controllo nelle fasi di adempimento, oltre che esecutivo quando confermati dal Tribunale nella veste di liquidatori. L’obiettivo è arrivare alla ristrutturazione della situazione debitoria e alla cancellazione dei debiti non soddisfatti al termine della procedura; cercando nel contempo di soddisfare nel migliore dei modi i creditori”.

Le procedure di liquidazione controllata rappresentano circa il 70% delle istanze avviate sul territorio, mentre il 20% riguarda l’esdebitazione dell’incapiente. La quota restante è composta da concordati minori e accordi con i creditori.

“Si tratta in gran parte di piccole partite IVA, spesso già chiuse al momento del ricorso – spiega Galli – oppure di soci di SNC o SAS fallite che, avendo rilasciato fideiussioni personali o essendo solidalmente responsabili dei debiti societari, si ritrovano a gestire esposizioni anche dopo la chiusura del fallimento o liquidazione giudiziale. Non mancano casi più classici, come mutui non pagati, e situazioni particolari, come start up innovative che nei primi cinque anni non sono soggette a fallimento e ricorrono quindi a procedure minori. I creditori coinvolti sono soprattutto enti istituzionali come Agenzia delle Entrate e Inps, oltre a banche e società finanziarie. L’ammontare medio dei debiti dei ricorrenti si colloca tra 150 mila e 300 mila euro“.

Secondo Galli, il crescente ricorso a queste procedure riflette una maggiore conoscenza degli strumenti a disposizione: “Le procedure consentono ai soggetti sovraindebitati di affrontare la propria situazione e ripartire liberi da vincoli, con un impatto sociale rilevante. La promozione svolta negli ultimi anni, in particolare da Regione Lombardia nel periodo post Covid, ha contribuito a far conoscere queste opportunità, che dall’entrata in vigore del Codice della Crisi possono essere attivate anche dai creditori”.

Sull’importanza dell’attività dell’Organismo interviene anche il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, Luca Spreafico: “I colleghi che rivestono il ruolo di Gestori della Crisi occupano un punto di equilibrio delicato del sistema concorsuale minore. Non sono difensori del debitore né meri esecutori tecnici, ma ausiliari terzi e indipendenti chiamati a verificare che la procedura persegua realmente la sua duplice finalità: da un lato, il diritto dei creditori a un soddisfacimento corrispondente all’effettivo patrimonio e alla reale capacità reddituale del debitore, dall’altro la possibilità per il sovraindebitato di liberarsi dai debiti residui e ricostruire una vita economica dignitosa. È in questo spazio che si misura la responsabilità professionale, deontologica e umana del Gestore della Crisi e che i Commercialisti e gli Esperti Contabili mettono a disposizione competenza, formazione ed esperienza al servizio del sistema economico e sociale”.