“Sprint! Lombardia Insieme”, in arrivo 15 milioni di euro per le famiglie

Il provvedimento in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori

Soddisfazione del Sottosegretario Mauro Piazza

LECCO – La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, la delibera relativa all’iniziativa “Sprint! Lombardia Insieme” in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori.

Regione Lombardia, per la realizzazione degli interventi, ha destinato risorse complessive pari a 15 milioni di euro per promuove investimenti sociali in favore dei nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni al fine di rafforzare a livello territoriale luoghi, spazi e reti di prossimità per accrescere le opportunità di empowerment, di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori e promuovere al contempo le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione famiglia lavoro.

Il provvedimento è rivolto agli Ambiti territoriali lombardi, per il lecchese agli Ambiti di Bellano, Lecco, Merate, che potranno realizzare gli interventi attraverso un partenariato con altri soggetti pubblici o privati no profit, o attraverso l’affidamento a soggetti terzi nel rispetto della disciplina applicabile in materia di contratti pubblici.

“Regione Lombardia intende proseguire un percorso già iniziato negli scorsi anni attraverso iniziative che hanno permesso la realizzazione di interventi a livello territoriale, finalizzati ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori e a sostenere le famiglie nei compiti di cura. Con l’approvazione di questo provvedimento, la giunta regionale, grazie al grande lavoro svolto dalla collega Elena Lucchini, ha riconfermato l’importanza del sostegno alla persona e alla famiglia in risposta alle varie esigenze anche attraverso il finanziamento di iniziative finalizzate a facilitare i percorsi di crescita all’interno del contesto famigliare” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.