Stage in officina, il progetto di Confartigianato Lecco diventa un esempio nazionale

L’esperienza degli Autoriparatori di Confartigianato Lecco presentata a Catania durante il convegno regionale di Confartigianato Meccatronica Sicilia

Il progetto si candida a diventare un punto di riferimento nazionale nel rapporto tra scuola e impresa

LECCO – Dalle officine lecchesi fino alla Sicilia. Il vademecum sugli stage realizzato dagli Autoriparatori di Confartigianato Imprese Lecco continua a raccogliere interesse anche fuori dai confini provinciali e regionali, tanto da essere presentato nei giorni scorsi a Catania nell’ambito del convegno “Autoriparazione 4.0 – Il valore della professionalità dell’autoriparatore nell’era della digitalizzazione”.

L’iniziativa, promossa da Confartigianato Meccatronica Sicilia, ha riunito i vertici nazionali della categoria e numerosi operatori del settore, offrendo l’occasione per far conoscere il progetto nato a Lecco per valorizzare l’esperienza degli studenti durante i percorsi di tirocinio in officina e carrozzeria.

A presentare il modello lecchese è stato Maurizio Mapelli, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Confartigianato Meccatronica, nonché presidente degli Autoriparatori di Confartigianato Imprese Lecco. Al centro del suo intervento il vademecum elaborato insieme a ENAIP Lecco e al Gruppo Scuola dell’associazione, presentato ufficialmente lo scorso marzo.

Il documento è il risultato di un percorso costruito negli anni dagli imprenditori del settore, molti dei quali impegnati direttamente anche nell’insegnamento e nella formazione professionale. L’obiettivo è fornire alle aziende strumenti concreti per accogliere, accompagnare e valorizzare gli studenti durante i periodi di stage, rafforzando il legame tra scuola e mondo del lavoro.

Un tema particolarmente sentito in un comparto che da tempo deve fare i conti con la difficoltà di reperire personale qualificato e con la necessità di favorire il ricambio generazionale all’interno delle imprese.

L’esperienza lecchese ha suscitato notevole interesse tra i partecipanti all’incontro siciliano e tra i rappresentanti degli istituti formativi presenti. “Tra gli argomenti affrontati c’è stato anche il tema della formazione – racconta Maurizio Mapelli –. Alcuni rappresentanti del mondo scolastico hanno mostrato grande interesse per le nostre linee guida sugli stage e hanno chiesto di riceverne una copia per approfondirle. È sembrata a tutti una proposta capace di rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese e dei ragazzi”.

Durante il convegno, Mapelli ha illustrato il progetto nell’ambito dell’intervento intitolato “Creare un ponte tra formazione e impresa”, raccontando l’esperienza maturata a Lecco in collaborazione con ENAIP, dove opera anche come docente tecnico insieme ad altri imprenditori del territorio.

Spazio anche ai temi dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale applicata al settore dell’autoriparazione, affrontati dal presidente nazionale di Confartigianato Meccatronica Massimo Ruffa. “Sono stati trattati argomenti molto attuali e vicini alle esigenze delle imprese”, osserva Mapelli.

L’appuntamento di Catania ha rappresentato la prima manifestazione regionale organizzata da Confartigianato Meccatronica Sicilia e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associativi provenienti da tutta l’isola.

Per il dirigente lecchese l’esperienza ha avuto un valore importante anche dal punto di vista associativo. “È stata un’occasione preziosa per confrontarci con realtà diverse dalla nostra e condividere esperienze e buone pratiche. Ho trovato una grande voglia di costruire progetti concreti per avvicinare sempre più imprese e persone al mondo associativo”.

L’interesse raccolto in Sicilia conferma il valore del percorso sviluppato dagli Autoriparatori lecchesi e rafforza la possibilità che il vademecum possa diventare un modello di riferimento anche per altre realtà italiane impegnate a rendere sempre più efficace il collegamento tra formazione e impresa.