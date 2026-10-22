“START!” fa tappa a Valmadrera: idee, imprese e opportunità per i giovani

Le classi degli istituti superiori del territorio hanno incontrato imprenditori, professionisti ed esperti del settore

Il prossimo incontro è previsto a Olginate

VALMADRERA – Dall’idea alla sua realizzazione, passando per le competenze necessarie ad avviare un’attività e le opportunità offerte dal territorio. È stato questo il filo conduttore di “START! La tua idea imprenditoriale inizia qui”, l’iniziativa che nella mattinata di mercoledì 21 ottobre ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori al Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

L’appuntamento è stato pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro autonomo e far conoscere le possibilità legate alla creazione di una propria impresa. Hanno partecipato alcune classi quarte e quinte dell’Istituto Francesco Viganò di Merate, dell’Istituto Marco Polo di Colico e della Fondazione Luigi Clerici di Lecco, coinvolte in un percorso tra testimonianze, approfondimenti e momenti di confronto con professionisti ed esperti.

Ad aprire la mattinata sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, del consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego Antonio Leonardo Pasquini, della dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego Cristina Pagano e del presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Lecco Matteo Dell’Era.

Il programma è entrato nel vivo con l’intervento di Andrea Gianni, referente di PTS, che ha presentato un’analisi della propensione all’imprenditorialità in provincia di Lecco e delle opportunità emergenti nel sistema economico locale. A seguire, Giuseppe Longo e Walter Algarotti, in rappresentanza della Camera di Commercio di Como-Lecco, hanno illustrato il portale Servizio Nuove Imprese, che raccoglie i servizi camerali dedicati all’autoimprenditorialità.

Particolare interesse ha suscitato la testimonianza del giovane imprenditore Alessandro Mazza, amministratore delegato di Mt Consulting e Innova Musei, che ha portato l’esperienza diretta di chi opera nel mondo delle imprese. Il presidente di Alpl – Associazione libere professioni Lecco, Antonio Rocca, ha quindi approfondito il ruolo e il valore degli Ordini professionali.

La parte conclusiva della mattinata è stata dedicata al Job talks, con gli esponenti degli Ordini professionali della provincia di Lecco, chiamati a illustrare agli studenti caratteristiche e specificità delle rispettive professioni.

Sono intervenuti Luca Spreafico per l’Ordine dei dottori commercialisti, Dario Zangani e Anna Testa per l’Ordine dei consulenti del lavoro, Grazia Scurria per l’Ordine degli avvocati, Adriano Alderighi per l’Ordine degli ingegneri, Cristina Galbusera per l’Ordine degli architetti, Marco Buffoni per l’Ordine dei periti industriali, Piergiorgio Caspani per l’Ordine dei geometri, Elena Viganò per l’Ordine dei medici veterinari e Giulio Fezzi per l’Ordine dei dottori agronomi.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promosso dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

Il prossimo appuntamento del percorso è previsto mercoledì 28 ottobre a Olginate.

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