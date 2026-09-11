Strumenti Google per organizzare e velocizzare il lavoro: a Lecco un corso di 12 ore

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Corso su Google Confcommercio Lecco 2026

Confcommercio Lecco propone quattro incontri dal 29 settembre al 20 ottobre, dalle 15 alle 18, al Palazzo del Commercio

Iscrizioni entro il 21 settembre. Rimborso del 100% della quota per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Quattro incontri per imparare a utilizzare in modo più efficace gli strumenti di Google e rendere più semplice l’organizzazione del lavoro quotidiano. È la proposta di Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, che tra la fine di settembre e il mese di ottobre organizzerà un corso dedicato alle principali applicazioni utilizzate per gestire posta elettronica, documenti, appuntamenti e attività condivise.

Gli strumenti di Google: come velocizzare e ottimizzare il lavoro quotidiano” avrà una durata complessiva di 12 ore, suddivise in quattro lezioni in programma nei martedì 29 settembre, 6, 13 e 20 ottobre, dalle 15 alle 18, nella sede del Palazzo del Commercio, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro lunedì 21 settembre.

Il percorso nasce con l’obiettivo di fornire strumenti utili soprattutto a chi opera nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, dove rapidità nella gestione delle richieste, condivisione delle informazioni e organizzazione delle attività rappresentano aspetti sempre più importanti del lavoro quotidiano.

Il programma partirà da Gmail, affrontando l’organizzazione della posta elettronica, la possibilità di posticipare o programmare l’invio delle email, la gestione della firma professionale e delle risposte automatiche. Spazio anche a Google Calendar per la gestione degli appuntamenti e a Contatti, con indicazioni sulla creazione dei gruppi, l’unione dei duplicati e la sincronizzazione con i dispositivi mobili.

Una parte del corso sarà dedicata a Google Drive, dalla logica del cloud alla gestione dei permessi e alla ricerca avanzata dei file, e all’integrazione tra le diverse applicazioni sui dispositivi mobili, con indicazioni sul lavoro da smartphone e cenni dedicati alla sicurezza.

Il programma entrerà poi nel funzionamento degli strumenti per la produzione e la condivisione dei contenuti. Con Google Docs saranno approfondite la formattazione professionale, la cronologia delle versioni, la digitazione vocale e la traduzione dei documenti. Per Google Sheets verranno affrontate le principali differenze rispetto a Excel, la formattazione condizionale, filtri e viste filtro e le formule essenziali. Con Google Slides, infine, i partecipanti lavoreranno sulla creazione delle presentazioni, sull’utilizzo degli schemi diapositiva Master e sull’inserimento di video, animazioni e grafici collegati da Sheets.

Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo è previsto il rimborso del 100% delle quote versate.

Per informazioni e iscrizioni, da effettuare entro il 21 settembre, è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco, scrivendo a formazione@ascom.lecco.it oppure telefonando allo 0341 356911.

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