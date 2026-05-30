Talenti e trasparenza retributiva, a Sondrio il confronto di Confindustria

L’incontro organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como ha approfondito le strategie per attrarre e valorizzare le persone in azienda

Marco Campanari: “La HR Community è una scommessa vinta per innovare il modo di fare associazione”

LECCO – Strategie per attrarre e trattenere i talenti, trasparenza retributiva e valorizzazione del capitale umano sono stati i temi al centro dell’incontro promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, svoltosi ieri, giovedì 28 maggio, nella sede di Sondrio e inserito nel percorso della HR Community.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari, che ha sottolineato il valore della HR Community come esperienza di condivisione di competenze ed esperienze tra imprese, evidenziando la forte partecipazione registrata e il ruolo di questi momenti nella crescita manageriale e nello sviluppo collettivo.

L’appuntamento, dedicato alle strategie per attrarre e fidelizzare i talenti, alle leve contrattuali e alla trasparenza retributiva, è stato introdotto dagli interventi di Aristide Stucchi, consigliere incaricato di Confindustria Lecco e Sondrio per Relazioni Industriali, Previdenza e Welfare, e di Francesca Polti, vicepresidente di Confindustria Como con delega a Relazioni Industriali, Previdenza, Welfare e People.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la capacità di attrarre, valorizzare e trattenere le persone rappresenti oggi uno dei principali fattori competitivi per le imprese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla trasparenza retributiva, considerata non solo un adempimento normativo ma anche uno strumento utile per rafforzare fiducia, inclusione e attrattività aziendale.

La sessione tecnica ha approfondito temi quali percorsi di carriera, valutazione delle performance, sistemi premiali, welfare aziendale, smart working e conciliazione tra vita privata e lavoro. Spazio anche agli aspetti giuridici legati ai patti di stabilità e di non concorrenza.

Tra i momenti centrali della giornata anche le testimonianze di alcune realtà produttive del territorio, con gli interventi di Marco Listorti di Baker Hughes, Fabio Esposito di Valtecne e Raffaella Daddi di Caldara Plast, che hanno condiviso esperienze e strategie adottate nelle rispettive aziende per attrarre, valorizzare e trattenere i talenti.

A chiudere i lavori è stata Bianca Paganin di Confindustria Como con un aggiornamento sul quadro normativo relativo alla trasparenza retributiva e sulle implicazioni operative per le imprese.