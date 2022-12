Tamoil di Balisio: dopo 38 anni di attività, i titolari chiudono e ringraziano

Si conclude l’attività di Gerry e della moglie Franca al distributore di Balisio a Ballabio

“Trentotto anni di vissuto e lavoro ricompensato non si dimenticano. Tanti momenti belli, inevitabile la nostalgia”

BALLABIO – “È con grande dispiacere che annunciamo ufficialmente la chiusura definitiva del nostro e vostro distributore”. Con un messaggio sui social, Aurelio Giuseppe Soggetti (per tutti ‘Gerry’) ha reso nota la fine di una storia durata 38 anni fa, dal giugno del 1984 quando insieme alla moglie Franca aveva avviato l’attività della stazione di servizio Tamoil di Balisio, punto di riferimento per gli automobilisti sulla provinciale della Valsassina.

“Trentotto anni di vissuto e lavoro ricompensato non si dimenticano – scrive Gerry – Inevitabile la nostalgia che invaderà i nostri giorni a venire… Ci sarà un vuoto impossibile da colmare. Grandi soddisfazioni, momenti insieme e tante belle persone conosciute rimarranno nei ricordi graditi, ai quali ci affideremo nei momenti di nostalgia”.

“In realtà – spiega l’attuale titolare – non morirai caro vecchio Tamoil. Cambierai veste, ti rinnoverai… e dentro l’anima delle tue mura, accoglierai una nuova attività, non si sa quando o chi, sarai comunque sempre nostro, qualunque sia il nuovo percorso”.

Gerry e moglie hanno tenuto a ringraziare “singolarmente ogni persona, ogni cliente che con la quantità del tempo trascorso insieme è diventato amico, ci ha scelto, ci ha riposto fiducia, si è affezionato e ci ha pensato come punto riferimento. Vale lo stesso per noi più che un semplice distributore era un punto di appoggio e ritrovo per tanti”.