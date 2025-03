Tavolo Competitività e Sviluppo: impegno per migliorare la mobilità del nodo lecchese

Al centro della discussione le criticità legate alla mobilità nel territorio lecchese

Individuare le opere strategiche prioritarie e sviluppare studi preliminari da sottoporre agli enti competenti

LECCO – Si è riunito ieri, lunedì 17 marzo, il Tavolo per la Competitività e lo Sviluppo della provincia di Lecco, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco quale punto di riferimento essenziale per la sintesi delle esigenze territoriali e lo sviluppo economico e sociale della provincia.

L’incontro, introdotto dal Vicepresidente della Camera di Commercio, Giuseppe Rasella, e coordinato da Daniele Pozzi, ha registrato un’ampia e qualificata partecipazione istituzionale. Tra i presenti, il Sottosegretario di Regione Lombardia, Mauro Piazza, il Presidente della Camera di Commercio, Ezio Vergani, il Vicepresidente della Provincia di Lecco, Mattia Micheli, e il Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni.

Al centro della discussione le criticità legate alla mobilità nel territorio lecchese. Sono intervenuti portando elementi utili al confronto i referenti apicali per il sistema stradale, ferroviario e della navigazione lacuale, rispettivamente l’ing. Pietro Gualandi, responsabile Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Lombardia di ANAS, l’ing. Michele Rabino, responsabile Sviluppo Infrastruttura Area Nord Ovest di RFI e l’arch. Ilaria Spinelli, responsabile della Direzione Investimenti Soppressioni di RFI, e il dott. Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Gestione Navigazione Laghi.

A seguito dei diversi interventi il dibattito si è sviluppato sugli interventi infrastrutturali in corso e programmati per migliorare il sistema di mobilità locale. Particolare attenzione è stata dedicata ai lavori sulla SS36, con i numerosi cantieri avviati da ANAS, e agli interventi di RFI sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano. I presenti hanno evidenziato l’importanza della concertazione tra gli enti competenti per ridurre al minimo i disagi per cittadini, imprese e turisti. Significativi anche gli investimenti per la mobilità lacuale, con il rinnovo della flotta, la riqualificazione dei pontili e il potenziamento del personale, volti a migliorare il servizio pubblico di linea e la navigazione da diporto.

I lavori in corso e quelli previsti nei prossimi mesi, in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, contribuiranno a modernizzare profondamente il sistema di trasporto, rendendolo più efficiente e competitivo. Tuttavia permangono numerose esigenze infrastrutturali.

Il Tavolo ha quindi condiviso, su proposta del Sottosegretario Mauro Piazza, la necessità di individuare congiuntamente le opere strategiche prioritarie e sviluppare studi preliminari da sottoporre agli enti competenti, seguendo il modello adottato per la Variante Tremezzina sulla SS 340 “Regina”.

Un’importante occasione di confronto si terrà venerdì 21 marzo, con la visita a Lecco di Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al coordinamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nell’incontro ospitato presso la sede camerale, le istituzioni e gli stakeholder lecchesi potranno portare all’attenzione del Governo le priorità infrastrutturali del territorio.