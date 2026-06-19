Tea, Coldiretti Como Lecco: “Dall’Europa una svolta per il futuro dell’agricoltura”

L’associazione agricola accoglie con favore il via libera del Parlamento europeo alle Tecniche di Evoluzione Assistita

“Più sostenibilità, meno agrofarmaci e maggiore resilienza ai cambiamenti climatici”

LECCO – Il via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento sulle Tea, le Tecniche di Evoluzione Assistita, viene accolto con soddisfazione da Coldiretti Como Lecco, che parla di una svolta importante per il futuro dell’agricoltura e delle imprese chiamate a confrontarsi con gli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici.

“Si tratta di un passaggio molto significativo che premia il lavoro portato avanti in questi anni da Coldiretti e Filiera Italia per mettere a disposizione degli agricoltori strumenti innovativi in grado di rafforzare la sostenibilità e la competitività delle aziende”, commenta il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi.

Le Tea, sottolinea l’organizzazione agricola, si distinguono dai tradizionali organismi geneticamente modificati perché consentono di riprodurre in modo mirato i processi della selezione naturale, accelerando lo sviluppo di varietà vegetali più resistenti alle avversità climatiche e fitosanitarie.

L’obiettivo è quello di ottenere colture in grado di affrontare meglio periodi di siccità, eventi meteorologici estremi e malattie delle piante, riducendo al contempo il ricorso agli agrofarmaci e favorendo una gestione più sostenibile delle produzioni agricole.

“Anche nelle nostre province gli agricoltori stanno affrontando stagioni sempre più difficili, caratterizzate da fenomeni climatici estremi che incidono sulle produzioni agricole e aumentano i costi di gestione. Disporre di nuove soluzioni sviluppate dalla ricerca pubblica può rappresentare un’opportunità importante per continuare a produrre qualità salvaguardando reddito, ambiente e presidio del territorio”, aggiunge Trezzi.

Secondo Coldiretti Como Lecco, la nuova normativa europea assume un valore ancora più rilevante in una fase storica segnata da tensioni internazionali e da una crescente competizione tecnologica. Rafforzare la capacità produttiva europea significa infatti aumentare la sicurezza alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per gli approvvigionamenti strategici.

Le Tecniche di Evoluzione Assistita vengono inoltre indicate come uno degli strumenti chiave dell’Agricoltura 5.0, insieme alle tecnologie digitali e ai sistemi di agricoltura di precisione, grazie alla capacità di migliorare l’efficienza aziendale e ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali.

La sfida dei prossimi anni, conclude l’associazione, sarà quella di rendere rapidamente accessibili queste innovazioni alle imprese agricole, mantenendo al centro la tutela della biodiversità, delle produzioni tipiche e della qualità che caratterizza il patrimonio agroalimentare italiano.