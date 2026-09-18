Terre Lariane, il caldo intenso anticipa la vendemmia 2026: “Uve sanissime, un’annata importante”

Raccolta iniziata con larghissimo anticipo già nei primi giorni di agosto. Il caldo e un luglio asciutto hanno accelerato la maturazione, limitando le malattie

Casati e Crippa: “Molto contenti e fiduciosi, si prospettano vini colorati e di grande spessore”

MONTEVECCHIA – Una vendemmia partita prima del solito, corsa veloce già da inizio agosto e arrivata ormai alle battute finali già a metà settembre. Per il Consorzio IGT Terre Lariane, il 2026 si sta rivelando un’annata particolare ma molto promettente, segnata da una maturazione anticipata complice le grandi ondate di caldo, da uve generalmente sanissime e da una qualità che, secondo i primi riscontri in cantina, lascia ben sperare.

Le prime uve destinate alle basi spumante sono entrate in cantina già nei primi giorni di agosto. Con gli ultimi Merlot vendemmiati in questi giorni, restano soltanto poche parcelle da chiudere.

“Quest’anno siamo partiti prestissimo. Il caldo insistente già da aprile ha portato a un germogliamento precoce e poi a una maturazione anticipata rispetto alle tempistiche abituali – spiegano il presidente del Consorzio Marco Casati e la segretaria Claudia Crippa –. È stata una vendemmia molto veloce, che ci ha creato qualche difficoltà organizzativa, ma dal punto di vista della qualità delle uve siamo molto soddisfatti, possiamo parlare di un’annata davvero importante”.

A favorire lo stato sanitario dei grappoli è stato soprattutto un luglio praticamente privo di piogge significative, che ha limitato fortemente la pressione delle principali patologie della vite: “Abbiamo portato in cantina uve sanissime. A luglio non ha praticamente piovuto e questo ha significato una presenza molto ridotta delle malattie. I grappoli sono arrivati alla raccolta in condizioni davvero molto belle”, spiegano Casati e Crippa.

Una situazione decisamente diversa, per esempio, dal 2024, quando il Consorzio aveva dovuto fare i conti con un avvio d’estate particolarmente piovoso, pur riuscendo comunque a ottenere uve di buona qualità. Anche il confronto con il 2025 evidenzia quanto sia cambiata la stagione. Lo scorso anno la raccolta era cominciata il 24 agosto e si era protratta fino alla fine di settembre, con una continua attenzione alle precipitazioni e alle cosiddette bombe d’acqua. Nel 2026, al contrario, il problema non è stato aspettare una finestra asciutta, quanto inseguire una maturazione che correva velocemente.

Dal punto di vista quantitativo la presenza di grappoli è stata buona, ma il caldo ha inciso sulla conformazione degli acini. “I grappoli erano tanti e la resa è buona, anche se non siamo sugli standard abituali perché gli acini, a causa del caldo, hanno sviluppato meno polpa e una percentuale maggiore di buccia”, spiegano dal Consorzio.

Una caratteristica che potrebbe però risultare particolarmente interessante. “Abbiamo bucce molto presenti e questo sta dando vini già molto colorati, con una bella struttura. Le prime impressioni sono quelle di vini di grande spessore”. La soddisfazione, quindi, prevale nettamente sulle incognite: “Siamo molto contenti e fiduciosi. Adesso bisognerà naturalmente vedere come evolveranno i vini durante fermentazioni e affinamenti, ma la materia prima che è entrata in cantina ci soddisfa molto”.

C’è però un elemento che produttori ed enologi continueranno a osservare con particolare attenzione. “L’unica perplessità riguarda alcuni valori di pH leggermente più alti rispetto a quelli ai quali siamo abituati”, spiegano Casati e Crippa. Un dato da valutare soprattutto in prospettiva: “I nostri vini hanno generalmente una capacità di evoluzione molto lunga: alcune bottiglie riescono tranquillamente a reggere dieci o quindici anni. Sarà interessante capire come si comporterà questa vendemmia nel tempo”.

È dunque ancora presto per tracciare il profilo definitivo dell’annata. Se colore, concentrazione e sanità delle uve hanno già dato indicazioni nette, saranno i prossimi mesi a raccontare fino in fondo la personalità dei vini 2026.

Il quadro appare inoltre piuttosto uniforme nelle diverse zone comprese nella denominazione. “A parte alcune piccole eccezioni, con vigneti interessati localmente dalla grandine, possiamo parlare di un andamento molto omogeneo sull’intero territorio dell’IGT”. Particolarmente positiva la situazione nella zona di Montevecchia, mentre sull’Alto Lago le condizioni climatiche e le altitudini hanno lasciato qualche giorno di respiro in più soprattutto alle varietà rosse più tardive.

Il territorio delle Terre Lariane resta d’altra parte estremamente diversificato per esposizione, altitudine e microclima, caratteristica che negli anni ha reso difficile parlare di una vendemmia perfettamente identica tra Brianza, colline lecchesi e comasche e vigneti affacciati sul Lario. Già negli anni precedenti il Consorzio aveva sottolineato quanto esposizione e quota potessero determinare tempi di raccolta differenti anche di diversi giorni.

Il Consorzio cresce: 28 aziende e altri due ingressi in vista

Nel frattempo continua anche la crescita del movimento vitivinicolo lariano. Il Consorzio conta oggi 28 produttori. A questi se ne aggiungeranno altri. “Quest’anno due nuove aziende hanno vinificato per la prima volta. Entreranno nel Consorzio il prossimo anno, quando avranno il vino pronto per essere commercializzato”, precisano Casati e Crippa.

Una crescita che prosegue quella già osservata nel 2025, quando quattro nuove realtà avevano portato il totale a 28 aziende e alcune avevano affrontato proprio allora la loro prima vinificazione.

Più di 300 mila bottiglie potenziali

Sul fronte produttivo è ancora presto per fissare un numero definitivo, ma la previsione complessiva supera le 300 mila bottiglie. “Sommando quanto viene vinificato nella cantina e ciò che viene prodotto direttamente dalle aziende nelle proprie strutture, dovremmo superare questo numero”.

Il dato andrà precisato nei prossimi mesi, anche perché una quota crescente di aziende ha scelto di vinificare autonomamente. Per avere un termine di paragone, nel 2024 la stima era stata di circa 300 mila bottiglie, mentre nel 2025 il Consorzio aveva ipotizzato una produzione vicina alle 400 mila, contro una media indicata allora attorno alle 370 mila.

Numeri che raccontano un comparto in costante movimento, seppur relegato alla dimensione locale. E per la vendemmia 2026, ormai agli ultimi grappoli, il primo bilancio è soprattutto qualitativo: un’annata precocissima, asciutta nel momento decisivo e capace di consegnare ai produttori uve sane, ricche di colore e concentrazione.