Torna il corso base “Paghe e contributi” con Confcommercio Lecco

Iscrizioni aperte fino al 2 febbraio, con rimborso dell’80% per le imprese aderenti agli Enti Bilaterali

40 ore di formazione teorica e pratica al via dall’11 febbraio

LECCO – Torna a Lecco il corso base di “Paghe e contributi”, promosso da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, con l’obiettivo di fornire una preparazione teorico-pratica mirata e professionale sulla gestione dell’amministrazione del personale e sull’elaborazione delle retribuzioni.

Il percorso formativo prenderà il via martedì 11 febbraio e avrà una durata complessiva di 40 ore, suddivise in 10 lezioni. Gli incontri si svolgeranno il mercoledì dalle 9 alle 13 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, secondo il seguente calendario: 11, 18 e 25 febbraio; 4, 11, 18 e 25 marzo; 1, 8 e 15 aprile. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro lunedì 2 febbraio. È previsto un rimborso pari all’80% della quota di partecipazione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il corso è pensato per accompagnare i partecipanti dalla conoscenza degli adempimenti contributivi e amministrativi fino all’elaborazione completa della busta paga, sviluppando competenze professionali e tecniche oggi sempre più richieste nel mondo del lavoro.

Il programma affronta, tra gli altri, i seguenti temi: costituzione del rapporto di lavoro, adempimenti del datore di lavoro e novità, gestione del rapporto di lavoro, trattamento economico delle assenze, adempimenti previdenziali e assistenziali, gestione degli adempimenti fiscali, modello CUD, modello 770, INAIL, con ampio spazio dedicato alle esercitazioni pratiche.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni (da effettuare entro il 2 febbraio) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.