Torna il Premio Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia: al via la seconda edizione promossa dai Giovani di Confcommercio

Quattro categorie previste – processo, prodotto o servizio, mercato e innovazione a 360 gradi – con premi da 1.000 euro per ciascuna

Necessario dimostrare un incremento di fatturato o una riduzione dei costi almeno del 10% legati all’innovazione

LECCO – Torna il Premio Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia, iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco con l’obiettivo di valorizzare le esperienze imprenditoriali più innovative del territorio.

Dopo il riscontro positivo della prima edizione, avviata nel settembre 2024 e conclusa nella primavera 2025, il Gruppo Giovani ha deciso di riproporre il premio per individuare e promuovere le migliori pratiche aziendali che si sono distinte per capacità di innovazione nella provincia di Lecco.

“Volevamo dare continuità a una iniziativa per noi importante e che era stata apprezzata e accolta con favore – spiega il presidente Mattia Maddaluno –. L’idea di base è quella di esprimere vicinanza ai giovani e di andare a valorizzare quegli imprenditori che pur tra mille difficoltà continuano a innovare e a far crescere la propria azienda. Noi vogliamo premiarli e far conoscere le eccellenze di cui sono portatori”.

Il presidente ha inoltre ringraziato il presidente Antonio Peccati, il direttore Alberto Riva, la Giunta e la struttura di Confcommercio per il supporto all’iniziativa, oltre ai componenti della giuria e al Gruppo Giovani. “Questo progetto è parte di un’azione che portiamo avanti in favore dei giovani imprenditori: noi siamo disponibili a confrontarci, le porte sono sempre aperte. Fare rete è il nostro obiettivo principale”, ha aggiunto.

Al premio possono partecipare imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti under 42 con sede operativa nella provincia di Lecco, anche non iscritti a Confcommercio. Quattro le categorie previste per l’edizione 2026: processo aziendale; prodotto o servizio, anche digitale o tecnologico; mercato; innovazione a 360 gradi.

Tra i requisiti richiesti, la dimostrazione di un incremento di fatturato di almeno il 10% legato all’innovazione introdotta, oppure una riduzione dei costi della stessa entità. Le candidature potranno essere presentate entro il 31 luglio esclusivamente in modalità telematica.

Il premio, assegnato da una giuria, prevede un riconoscimento economico di 1.000 euro per ciascuna categoria. La cerimonia di premiazione è prevista dopo l’estate.

L’iniziativa è rivolta alle imprese appartenenti a diversi settori economici, tra cui commercio all’ingrosso e al dettaglio, turismo, ristorazione, servizi informatici, attività finanziarie, immobiliari, professionali, culturali e sportive, con l’obiettivo di intercettare e valorizzare l’innovazione diffusa nel tessuto economico locale.