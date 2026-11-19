Alla Casa della Carità di Lecco, oggi pomeriggio, il sistema economico e il sistema formativo a confronto

“Questo report rappresenta un importante strumento per superare il mismatch con i fabbisogni professionali espressi dalle imprese del territorio”

LECCO – La Casa della Carità di Lecco, ieri pomeriggio, ha fatto da sfondo alla presentazione della 5^ edizione del rapporto Il sistema economico e il sistema formativo a confronto – La transizione dalla scuola al lavoro, realizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la società Pts.

Il rapporto propone un’analisi approfondita dei principali settori economici del territorio lecchese con le competenze e i profili professionali più richiesti dalle imprese, dedicando un focus specifico all’area informatica, oggi tra gli ambiti più dinamici e strategici per lo sviluppo locale. Parallelamente, il rapporto offre una mappatura dettagliata dell’offerta formativa provinciale e del numero di studenti che si iscrivono ed escono dai diversi percorsi scolastici e universitari presenti in provincia, evidenziando le dinamiche nella scelta degli indirizzi di studio e l’eventuale mismatch con i fabbisogni professionali espressi dal sistema delle imprese del territorio.

Folta la platea dei partecipanti alla presentazione (numerosi rappresentanti del mondo della scuola, della formazione professionale e del mercato del lavoro) che è stata accolta da Antonio Leonardo Pasquini, Consigliere provinciale delegato a Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione.

“Questo report rappresenta un importante strumento che può favorire la conoscenza delle dinamiche della transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro – ha detto -. Questo passaggio rappresenta per i giovani una fase tanto stimolante quanto complessa, caratterizzata da opportunità, cambiamenti e inevitabili incertezze rispetto al proprio futuro professionale. Per accompagnare efficacemente questa transizione e costruire solide basi per le nuove generazioni, è fondamentale promuovere un orientamento scolastico e professionale capace di aiutare i ragazzi a riconoscere e valorizzare passioni, attitudini e competenze, tenendo conto sia dell’offerta formativa disponibile, sia delle opportunità occupazionali che il nostro territorio è in grado di offrire”.

L’indagine è partita dall’analisi di una serie di dati e indicatori su 7 dei principali settori economici del territorio (1 metalmeccanico; 2 elettrico-elettronico; 3 agroalimentare; 4 costruzioni; 5 commercio; 6 turismo e ristorazione; 7 servizi per la sanità e l’assistenza sociale) e contiene un focus sulle professioni informatiche e dei sistemi informativi, che sono trasversali rispetto ai comparti economici. Al contempo, oltre all’analisi dei settori economici, questo studio mira ad approfondire la presenza di un’offerta formativa in grado di soddisfare i fabbisogni di profili e competenze professionali più richiesti dalle imprese lecchesi.

“Partendo dal principio della libertà di scelta individuale, è fondamentale conoscere quali siano i principali sbocchi professionali che offre il territorio e quali siano le opportunità di formazione e lavoro che possano consentire ai giovani di realizzare le loro aspirazioni – ha continuato Pasquini -. Per ogni settore economico sono stati esplicitati i profili professionali più richiesti dalle imprese lecchesi. Siamo tutti consapevoli che il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro rappresenta uno dei principali problemi del nostro sistema occupazionale. Secondo l’indagine Excelsior Unioncamere, nel 2025 gli imprenditori lecchesi hanno considerato di difficile reperimento il 53,6% delle figure professionali da inserire in azienda, ben oltre alla media lombarda del 48,1%. Questo dato, che da molti anni si mantiene su valori elevati, pone la provincia di Lecco al 2° posto della classifica regionale delle difficoltà di reperimento di specifici profili professionali, preceduta solamente dalla provincia di Pavia. Analogamente a quanto accade in altri territori, anche in provincia di Lecco la richiesta di profili professionali con specifiche competenze non trova sempre un’adeguata corrispondenza da parte di giovani e adulti in cerca di occupazione”.

Specialmente in alcuni settori questo mismatch determina conseguenze sociali ed economiche negative, che possono essere ridotte anche attraverso interventi mirati all’interno della filiera dell’istruzione, formazione professionale e lavoro: “Questa indagine vuole essere un valido strumento per gli attori territoriali (enti locali, ordini professionali, associazioni d’impresa, sindacati, agenzie per il lavoro, operatori accreditati, ecc.) e operatori del mondo della scuola e della formazione professionale (dirigenti scolastici, docenti, orientatori), affinché la rete territoriale possa trarre informazioni utili per rendere sempre più fruttuoso il rapporto tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro. I numerosi dati contenuti nell’indagine vengono utilizzati anche nei tavoli provinciali per la programmazione dell’offerta formativa, poiché è sempre più necessario operare una pianificazione strettamente interconnessa con i fabbisogni espressi dalle attività economiche del territorio”.

Presenti in sala anche le persone che hanno reso possibile la realizzazione dello studio, a partire da Cristina Pagano, Dirigente del settore Lavoro e Centri per l’impiego e da Antonella Cazzaniga Dirigente del servizio Istruzione e Formazione professionale, insieme ai loro staff. Scegliere un percorso di studi e carriera coerente con le proprie attitudini e aspirazioni è il primo passo per presentarsi con più determinazione e consapevolezza alle aziende. Avere informazioni esaustive sulle opportunità professionali e dati concreti sul mercato del lavoro odierno agevola tutti gli attori protagonisti della fase di transizione tra la scuola e il lavoro.

“In una fase storica segnata dalla denatalità e dalla crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato, diventa ancora più importante accompagnare i giovani nei loro percorsi di crescita e di inserimento professionale, prestando particolare attenzione anche ai cosiddetti NEET, attraverso iniziative personalizzate orientate alla valorizzazione dei talenti e delle potenzialità individuali – ha concluso Pasquini -. L’impegno verso le giovani generazioni si traduce non soltanto nell’ascolto e nel dialogo, ma anche nella promozione di iniziative concrete. Tra queste figura JUMP! JUnior MarketPlace, l’evento annuale organizzato dalla Provincia di Lecco che offre agli studenti prossimi al termine del percorso di studi e ai giovani in cerca di occupazione l’opportunità di incontrare direttamente aziende e agenzie per il lavoro del territorio. Quest’anno l’evento si terrà la mattina di mercoledì 2 dicembre al Palataurus. Accanto a questa iniziativa, la Provincia promuove ulteriori occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, quali i Job Days itineranti, il Job Day dedicato alla Pubblica Amministrazione e START – La tua idea imprenditoriale inizia da qui, appuntamenti che ogni anno registrano una significativa partecipazione e un crescente interesse da parte dei giovani”.

Tra i presenti anche Raffaele Cesana, dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, che ha portato i saluti del nuovo provveditore Vincenzo Cubelli, mentre Andrea Gianni, della società Pts, è entrato nel vivo dei dati dello studio: “E’ importante dare ai giovani il ventaglio più ricco possibile di tutte quelle che sono le opportunità sul territorio – ha detto -. Il tema principale a Lecco è sicuramente quello degli inattivi: un numero abnorme che ha fatto scalpore. Il mismatch tra domanda e offerta potrebbe essere colmato proprio da queste persone che sono fuori dal mercato del lavoro. Sicuramente serve il coinvolgimento di tutti gli attori per capire quali sono i percorsi che possono offrire più opportunità ai giovani” (QUI LE SLIDE CHE SINTETIZZANO GLI ASPETTI SALIENTI DEL RAPPORTO)

All’incontro hanno preso parte numerosi stakeholder del territorio che operano nel mondo della scuola, della formazione professionale e del lavoro. Il dibattito conclusivo è stato animato anche da numerosi interventi che hanno confermato l’attenzione del territorio verso il delicato rapporto tra sistema formativo e tessuto produttivo con spunti e riflessioni di lavoro.

QUI IL DOCUMENTO COMPLETO