Turismo lariano, Cattaneo e Dadati: “I dati sono la chiave per governare la crescita”

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L’Ente Bilaterale del Turismo e Confcommercio Lecco protagonisti dell’incontro promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco

Al centro la piattaforma Iodah e la necessità di trasformare i dati in strumenti concreti per rendere il turismo più sostenibile, competitivo e diffuso

LECCO – Il futuro del turismo lariano passa dalla capacità di leggere e interpretare i dati. È questo il messaggio emerso dal convegno “La reputazione turistica dell’area lariana – Viaggio nell’esperienza dei visitatori”, ospitato il 7 luglio a Lariofiere e promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, che ha visto tra i protagonisti l’Ente Bilaterale del Turismo di Lecco e Confcommercio Lecco.

Tra i relatori Andrea Cattaneo, presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo di Lecco e vicedirettore di Confcommercio Lecco, che ha sottolineato come oggi la competitività di una destinazione non dipenda soltanto dalla bellezza del territorio, ma dalla capacità di comprenderne l’evoluzione attraverso strumenti di analisi avanzati.

“Il futuro delle destinazioni turistiche si gioca sulla capacità di trasformare i dati in visione, la conoscenza in strategia e la reputazione in valore condiviso. I dati, se interpretati con competenza e messi a disposizione del territorio, diventano uno strumento di crescita collettiva: aiutano a valorizzare ciò che funziona, a correggere ciò che può essere migliorato e a costruire un turismo sempre più sostenibile, consapevole e di qualità”, ha evidenziato Cattaneo.

Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vicepresidente della Camera di Commercio Como-Lecco Giuseppe Rasella, il presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati, il vicepresidente dell’Ente Bilaterale del Turismo di Como Andrea Camesasca, il presidente di Federalberghi Lombardia Fabio Primerano e Angela Carpano, ceo di Iodah, piattaforma di data intelligence specializzata nel settore Travel & Tourism.

In sala hanno partecipato anche diversi componenti dell’Ente Bilaterale lecchese, funzionari di Confcommercio Lecco e rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti del territorio.

Al centro dell’incontro il ruolo della piattaforma digitale Iodah, adottata nelle province di Como e Lecco grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio ed Enti Bilaterali, per monitorare non solo gli arrivi e le presenze, ma anche la reputazione online della destinazione e l’esperienza dei visitatori.

“L’adozione della piattaforma rappresenta una scelta strategica che rafforza la capacità del nostro sistema turistico di conoscere, interpretare e governare i fenomeni legati alla crescente attrattività del Lago di Como e del territorio lecchese”, ha spiegato ancora Cattaneo.

Secondo il presidente dell’Ente Bilaterale, oggi non basta più contare i turisti: è necessario capire chi sono, quali esperienze cercano, quali aspetti del territorio apprezzano maggiormente e dove, invece, emergono criticità.

“I dati permettono alle istituzioni, agli operatori e a tutti gli attori della filiera di assumere decisioni fondate su elementi oggettivi, orientando investimenti, servizi e strategie di promozione con maggiore efficacia”, ha aggiunto.

Un altro aspetto ritenuto decisivo riguarda la possibilità di analizzare le differenze tra i visitatori in base alla loro provenienza, così da costruire un’offerta sempre più personalizzata e in grado di rispondere alle esigenze di un mercato internazionale in continua evoluzione.

Nel suo intervento il presidente di Confcommercio Lecco, Fabio Dadati, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di utilizzare i dati per affrontare un mercato turistico sempre più competitivo.

“In un mercato che non cresce più in arrivi e presenze, ma nell’offerta, troppo spesso ci limitiamo a osservare i numeri senza interpretarli davvero. È invece dall’analisi dei dati che devono nascere le decisioni per il futuro del turismo sul Lago di Como”.

Per Dadati il territorio lariano sta vivendo una fase di consolidamento su livelli molto elevati, confermando la propria capacità di attrarre turismo internazionale. La sfida, però, è quella di governare questa crescita evitando un’eccessiva concentrazione dei visitatori nelle località più celebri.

“Oggi gran parte dei turisti si concentra in comuni come Bellagio, Varenna e Menaggio, con evidenti criticità nei periodi di maggiore affluenza. L’obiettivo è valorizzare anche altre realtà ricche di autenticità e potenzialità, come Malgrate e molti altri territori dell’area lariana”.

Un percorso che, secondo i relatori del convegno, passa inevitabilmente da una conoscenza sempre più approfondita dei comportamenti dei visitatori e da una gestione del turismo fondata sui dati, per rendere il territorio più competitivo, sostenibile e capace di distribuire in modo equilibrato le opportunità economiche generate dal settore.

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