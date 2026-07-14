Turismo lariano, Cattaneo e Dadati: “I dati sono la chiave per governare la crescita”

L’Ente Bilaterale del Turismo e Confcommercio Lecco protagonisti dell’incontro promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco

Al centro la piattaforma Iodah e la necessità di trasformare i dati in strumenti concreti per rendere il turismo più sostenibile, competitivo e diffuso

LECCO – Il futuro del turismo lariano passa dalla capacità di leggere e interpretare i dati. È questo il messaggio emerso dal convegno “La reputazione turistica dell’area lariana – Viaggio nell’esperienza dei visitatori”, ospitato il 7 luglio a Lariofiere e promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, che ha visto tra i protagonisti l’Ente Bilaterale del Turismo di Lecco e Confcommercio Lecco.

Tra i relatori Andrea Cattaneo, presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo di Lecco e vicedirettore di Confcommercio Lecco, che ha sottolineato come oggi la competitività di una destinazione non dipenda soltanto dalla bellezza del territorio, ma dalla capacità di comprenderne l’evoluzione attraverso strumenti di analisi avanzati.

“Il futuro delle destinazioni turistiche si gioca sulla capacità di trasformare i dati in visione, la conoscenza in strategia e la reputazione in valore condiviso. I dati, se interpretati con competenza e messi a disposizione del territorio, diventano uno strumento di crescita collettiva: aiutano a valorizzare ciò che funziona, a correggere ciò che può essere migliorato e a costruire un turismo sempre più sostenibile, consapevole e di qualità”, ha evidenziato Cattaneo.

Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vicepresidente della Camera di Commercio Como-Lecco Giuseppe Rasella, il presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati, il vicepresidente dell’Ente Bilaterale del Turismo di Como Andrea Camesasca, il presidente di Federalberghi Lombardia Fabio Primerano e Angela Carpano, ceo di Iodah, piattaforma di data intelligence specializzata nel settore Travel & Tourism.

In sala hanno partecipato anche diversi componenti dell’Ente Bilaterale lecchese, funzionari di Confcommercio Lecco e rappresentanti delle organizzazioni sindacali e degli enti del territorio.

Al centro dell’incontro il ruolo della piattaforma digitale Iodah, adottata nelle province di Como e Lecco grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio ed Enti Bilaterali, per monitorare non solo gli arrivi e le presenze, ma anche la reputazione online della destinazione e l’esperienza dei visitatori.

“L’adozione della piattaforma rappresenta una scelta strategica che rafforza la capacità del nostro sistema turistico di conoscere, interpretare e governare i fenomeni legati alla crescente attrattività del Lago di Como e del territorio lecchese”, ha spiegato ancora Cattaneo.

Secondo il presidente dell’Ente Bilaterale, oggi non basta più contare i turisti: è necessario capire chi sono, quali esperienze cercano, quali aspetti del territorio apprezzano maggiormente e dove, invece, emergono criticità.

“I dati permettono alle istituzioni, agli operatori e a tutti gli attori della filiera di assumere decisioni fondate su elementi oggettivi, orientando investimenti, servizi e strategie di promozione con maggiore efficacia”, ha aggiunto.

Un altro aspetto ritenuto decisivo riguarda la possibilità di analizzare le differenze tra i visitatori in base alla loro provenienza, così da costruire un’offerta sempre più personalizzata e in grado di rispondere alle esigenze di un mercato internazionale in continua evoluzione.