Turismo sostenibile e gestione dei flussi: a Villa Monastero l’evento del progetto Interreg DQuaDLA

Un confronto tra istituzioni, esperti e stakeholder sul tema del turismo di massa nelle aree di confine tra Italia e Svizzera

Mercoledì 20 maggio a Villa Monastero

VARENNA – Sarà Villa Monastero a ospitare mercoledì 20 maggio, dalle 10 alle 13.30, l’evento “Il governo dei flussi turistici: attori e leve locali”, momento di confronto tra partner e stakeholder coinvolti nel progetto Interreg DQuaDLA, iniziativa transfrontaliera che affronta le sfide legate al turismo di massa nelle aree di confine tra Italia e Svizzera.

Il progetto coinvolge in particolare i territori del nord-ovest italiano e i cantoni Ticino e Grigioni, con l’obiettivo di sviluppare strumenti e strategie capaci di migliorare la sostenibilità dei flussi turistici e la qualità della vita delle comunità locali.

“L’evento sarà un’occasione per condividere lo stato di avanzamento del progetto e le prospettive future da attivare per un governo più efficace e sostenibile del turismo locale” commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. “I partecipanti saranno invitati a confrontarsi sulle politiche e sulle iniziative, pubbliche e private, che possono essere attivate per gestire in modo più equilibrato i flussi turistici nei territori transfrontalieri”.

DQuaDLA adotta un approccio data-driven per monitorare e governare i movimenti turistici, mettendo a disposizione delle amministrazioni strumenti avanzati di data engineering e supportando una pianificazione strategica più efficace. L’obiettivo è favorire il miglioramento dei servizi essenziali e dell’accessibilità nelle aree interessate.

Il progetto è finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera e vede come capofila il Politecnico di Milano. Tra i partner figurano le Province di Como, Lecco e Sondrio, la Città Metropolitana di Milano e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi).

Al centro della riflessione vi sarà il tema della governance dei flussi turistici, sempre più influenzati da piattaforme digitali, algoritmi, sistemi di recensione e operatori della filiera, capaci di orientare in modo significativo le scelte dei visitatori.

L’incontro di co-design punta proprio a mettere a confronto prospettive pubbliche e private per comprendere quali strumenti e politiche possano essere adottati per contrastare i fenomeni di turismo sbilanciato e limitarne gli impatti sulle economie locali e sugli operatori del settore.