Turismo sostenibile e gestione dei flussi: a Villa Monastero l’evento del progetto Interreg DQuaDLA

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Villa Monastero Varenna
Villa Monastero

Un confronto tra istituzioni, esperti e stakeholder sul tema del turismo di massa nelle aree di confine tra Italia e Svizzera

Mercoledì 20 maggio a Villa Monastero

VARENNA – Sarà Villa Monastero a ospitare mercoledì 20 maggio, dalle 10 alle 13.30, l’evento “Il governo dei flussi turistici: attori e leve locali”, momento di confronto tra partner e stakeholder coinvolti nel progetto Interreg DQuaDLA, iniziativa transfrontaliera che affronta le sfide legate al turismo di massa nelle aree di confine tra Italia e Svizzera.

Il progetto coinvolge in particolare i territori del nord-ovest italiano e i cantoni Ticino e Grigioni, con l’obiettivo di sviluppare strumenti e strategie capaci di migliorare la sostenibilità dei flussi turistici e la qualità della vita delle comunità locali.

“L’evento sarà un’occasione per condividere lo stato di avanzamento del progetto e le prospettive future da attivare per un governo più efficace e sostenibile del turismo locale” commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. “I partecipanti saranno invitati a confrontarsi sulle politiche e sulle iniziative, pubbliche e private, che possono essere attivate per gestire in modo più equilibrato i flussi turistici nei territori transfrontalieri”.

DQuaDLA adotta un approccio data-driven per monitorare e governare i movimenti turistici, mettendo a disposizione delle amministrazioni strumenti avanzati di data engineering e supportando una pianificazione strategica più efficace. L’obiettivo è favorire il miglioramento dei servizi essenziali e dell’accessibilità nelle aree interessate.

Il progetto è finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia Svizzera e vede come capofila il Politecnico di Milano. Tra i partner figurano le Province di Como, Lecco e Sondrio, la Città Metropolitana di Milano e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi).

Al centro della riflessione vi sarà il tema della governance dei flussi turistici, sempre più influenzati da piattaforme digitali, algoritmi, sistemi di recensione e operatori della filiera, capaci di orientare in modo significativo le scelte dei visitatori.

L’incontro di co-design punta proprio a mettere a confronto prospettive pubbliche e private per comprendere quali strumenti e politiche possano essere adottati per contrastare i fenomeni di turismo sbilanciato e limitarne gli impatti sulle economie locali e sugli operatori del settore.

Programma
 
10.00-10.30 Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Il ruolo dei partner all’interno del progetto e gli obiettivi attesi
Provincia di Lecco, Presidente Alessandra Hofmann
Provincia di Como, Presidente Fiorenzo Bongiasca
Provincia di Sondrio, Presidente Davide Menegola
Città Metropolitana di Milano, Consigliera delegata Turismo Marketing Aurora Impiombato Andreani
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Ricercatrice Nadia Catenazzi
10.3010.40 Introduzione al progetto DQuaDLA
Le finalità del progetto, le attività in corso e i prodotti attesi
Politecnico di Milano, Mattia Caccavo
10.40-10:50 Restituzione dei risultati emersi dalle interviste agli stakeholder del territorio
I risultati emersi dall’analisi dei bisogni svolta attraverso le interviste dirette con gli stakeholder del territorio
Provincia di Lecco, Carlo Montisci – Ideas srl
10.50-11.00 Il caso studio: Villa Monastero
Villa Monastero, caso studio di progetto: caratteristiche, dinamiche e impatti
Provincia di Lecco, Carlo Montisci – Ideas srl
 
11.00-11.20 Restituzione dei risultati dell’attività sulla Sentiment Analysis
Presentazione della sentiment analysis svolta sul territorio di progetto
Provincia di Lecco, Laura Russo – Apfelstrudel srl
 
11.20-12.20 Discussione plenaria e confronto aperto
Confronto tra stakeholder del territorio e partner di progetto
Modera: Claudio Russo, Politecnico di Milano
 
12.20-12.30 Chiusura dell’evento
Sintesi conclusiva
Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann
 
12.30-13.30 Aperitivo e visita guidata
Aperitivo presso il giardino della Villa e a seguire visita guidata della Casa Museo

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