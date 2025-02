Rapporto Uil Cassa Integrazione: “Nel 2024 Lecco registra un aumento del 71%”

Mercato del lavoro in crisi: cassa integrazione in crescita e oltre 48.000 lavoratori coinvolti in Lombardia

“La ripresa è solo sulla carta. Le imprese sono in difficoltà e i lavoratori rischiano di pagare il prezzo più alto”

LECCO – La crescita economica di cui si parla a livello nazionale rischia di essere solo un’illusione. A dirlo sono i dati presentati dalla Uil Lombardia nel 12° Rapporto sulla Cassa Integrazione, elaborato sulla base delle rilevazioni INPS. Il quadro che emerge, come sottolinea Uil Lombardia, è preoccupante: nel 2024 sono state autorizzate in regione 96 milioni di ore di cassa integrazione, con un incremento del 22,6% rispetto all’anno precedente. Numeri che mettono in discussione la narrazione ottimistica di una ripresa stabile e diffusa.

“Il dato più allarmante riguarda la cassa ordinaria, aumentata del 28,4%, segno che molte aziende si trovano in gravi difficoltà operative – spiegano -. La cassa straordinaria segna un +8%, mentre cala quella in deroga (-18%), segnale che le misure emergenziali sono meno utilizzate, ma la crisi resta forte. L’edilizia è il settore più colpito, con un incremento del 95,5% delle ore di cassa, seguito dall’industria (+23,2%), mentre il commercio registra un calo del 23,1%”.

Le ricadute occupazionali parlano di oltre 48.000 lavoratori lombardi coinvolti dalla cassa integrazione nel 2024, con un aumento di quasi 9.000 unità rispetto all’anno precedente: “Si continua a dire che va tutto bene e l’economia cresce, ma questi numeri raccontano un’altra storia – denuncia il segretario confederale Uil Lombardia, Salvatore Monteduro -. La crescita della cassa integrazione, se letta insieme ai dati su dimissioni e assunzioni, dimostra che la ripresa è solo sulla carta. Le imprese sono in difficoltà e i lavoratori rischiano di pagare il prezzo più alto”.

Anche a livello provinciale la situazione è grave. Lecco registra un aumento del 71% delle ore di cassa, coinvolgendo oltre 2.000 lavoratori, il secondo dato più alto della regione. Como segna un +44%, con 4.500 addetti interessati. Il coordinatore Uil Lario, Dario Esposito, non usa mezzi termini: “I lavoratori non possono essere lasciati soli. Se il governo non interviene subito, nel 2025 potremmo assistere a una crescita della disoccupazione con conseguenze devastanti”.

Di fronte a questa emergenza, la Uil Lombardia chiede un piano straordinario per il lavoro, con il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, misure specifiche per l’edilizia e l’industria e investimenti nella riqualificazione dei lavoratori per prepararli alle trasformazioni del mercato. “Non possiamo permettere che la cassa integrazione diventi una condizione cronica per decine di migliaia di lavoratori”, conclude Monteduro.