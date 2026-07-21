UniverLecco, Vico Valassi confermato presidente per il triennio 2026-2028

Rinnovo all’unanimità del Consiglio Direttivo

Vicepresidenti saranno il sindaco Filippo Boscagli e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann

LECCO – Continuità alla guida di UniverLecco. L’ingegner Vico Valassi è stato confermato all’unanimità presidente dell’Associazione per il triennio 2026-2028, al termine della seduta del nuovo Consiglio Direttivo. Valassi, che guida UniverLecco fin dalla sua costituzione nel 1996, proseguirà quindi il percorso avviato trent’anni fa per lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca nel territorio lecchese.

La riconferma arriva dopo il rinnovo delle cariche statutarie deliberato dall’Assemblea degli Associati lo scorso 6 luglio. Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità i due vicepresidenti: il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, confermata nel ruolo. Una scelta che ribadisce la stretta collaborazione tra le istituzioni locali e il mondo dell’università e della ricerca.

Nel suo intervento, Valassi ha indicato le principali sfide che attendono il territorio nei prossimi anni, sottolineando come UniverLecco continuerà a svolgere un ruolo strategico per rafforzare l’attrattività del Lecchese attraverso innovazione, formazione e ricerca, con l’obiettivo di consolidare un ecosistema competitivo a livello nazionale e internazionale.

Nata nel 1996 su iniziativa della Camera di Commercio di Como-Lecco, della Provincia di Lecco e del Comune di Lecco, UniverLecco ha accompagnato la crescita del Campus universitario e della ricerca cittadino, favorendo un modello di collaborazione che coinvolge il Politecnico di Milano, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), INAIL e alcuni dei principali centri di ricerca e cura del territorio, tra cui IRCCS Eugenio Medea – Associazione La Nostra Famiglia, Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute, Fondazione Don Carlo Gnocchi e IRCCS INRCA.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo l’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, mentre proseguono le collaborazioni con ASST Lecco e ATS Brianza.

Negli anni l’Associazione ha consolidato il proprio ruolo di coordinamento nello sviluppo del Campus universitario, promuovendo sinergie tra università, enti di ricerca, istituzioni, sistema sanitario e imprese. Un’attività che ha favorito la nascita di progetti condivisi, il trasferimento tecnologico e iniziative dedicate ai temi della salute, della riabilitazione, dell’invecchiamento attivo e del benessere della persona.

È proprio da questo percorso che ha preso forma il cosiddetto “Sistema Lecco”, un modello di collaborazione stabile tra mondo accademico, ricerca, istituzioni e tessuto produttivo, capace negli anni di attrarre finanziamenti competitivi e sostenere progettualità di rilievo con il supporto di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e INAIL.

Con la riconferma di Vico Valassi alla presidenza e di Filippo Boscagli e Alessandra Hofmann alla vicepresidenza, UniverLecco rilancia il proprio impegno a favore dello sviluppo del territorio, puntando sulla valorizzazione del capitale umano, sul rafforzamento del sistema universitario e della ricerca, sul dialogo con il mondo produttivo e sulla promozione di progetti innovativi in grado di generare crescita economica e sociale, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alle persone più fragili.