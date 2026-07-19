Forbes incorona Valentina Fontana tra le 100 donne italiane di maggior successo 2026

La co-CEO di Fontana Group entra nella classifica di Forbes Italia

Per lei un anno speciale: vent’anni in azienda, 70 anni del Gruppo e riconoscimento del Podio Ferrari

CALOLZIOCORTE – Lecchese, imprenditrice e protagonista della crescita internazionale di Fontana Group. Valentina Fontana, co-CEO e vicepresidente dell’azienda con sede in provincia di Lecco, è stata inserita da Forbes Italia nella lista delle 100 donne italiane di maggior successo del 2026, pubblicata nel numero di luglio della rivista.

La selezione di Forbes riunisce ogni anno imprenditrici, manager, ricercatrici, professioniste e artiste che si sono distinte per il contributo offerto alla crescita economica, all’innovazione e alla competitività del Paese.

Per Valentina Fontana il riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo. Il 2026 coincide infatti con il ventesimo anniversario del suo ingresso in Fontana Group e con i 70 anni di attività dell’azienda di famiglia, oggi realtà internazionale di riferimento nella progettazione e produzione di stampi e carrozzerie per il settore automotive. Solo poche settimane fa il Gruppo aveva inoltre ricevuto il prestigioso Podio Ferrari 2026, premio che riconosce l’eccellenza della supply chain della Casa di Maranello.

Prima rappresentante della terza generazione della famiglia Fontana a ricoprire un ruolo di vertice, Valentina Fontana si è laureata con lode in Business Administration all’Università Bocconi. Dopo esperienze professionali nel settore immobiliare internazionale con JLL a Miami e nella consulenza strategica con PwC e Bain & Company a Milano, è entrata nell’azienda di famiglia contribuendo al percorso di trasformazione manageriale e all’espansione sui mercati internazionali.

Oggi, insieme al fratello Stefano Fontana, guida il Gruppo come co-CEO, seguendo in particolare le strategie di sviluppo, l’innovazione, il business development e i processi di cambiamento organizzativo.

Accanto all’attività nel settore automotive, nel 2008 ha dato vita ad altreforme, marchio di design che valorizza l’alluminio, materiale simbolo del know-how produttivo dell’azienda, trasformandolo in complementi d’arredo e progetti di interior design di alta gamma.

Nel corso degli anni il brand ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Già nel 2009 è stato selezionato da Design Miami, una delle principali manifestazioni mondiali dedicate al design da collezione, conquistando successivamente premi come l’Elle Decor International Design Award e gli Archiproducts Design Awards nel 2023 e nel 2025.

A questi risultati si aggiungono anche il Premio Next Generation, assegnato nel 2022 a Valentina e Stefano Fontana per la capacità di innovare il modello dell’impresa familiare, e il Premio Di Padre in Figlio, ricevuto nel 2024 per l’eccellenza nel passaggio generazionale.

“Sono profondamente onorata di ricevere questo riconoscimento, che arriva in un momento per me particolarmente significativo: il mio ventesimo anniversario in Fontana Group, proprio nell’anno in cui l’azienda celebra i suoi settant’anni di storia”, ha dichiarato Valentina Fontana.

Nel suo messaggio di ringraziamento, l’imprenditrice ha voluto ricordare il valore della responsabilità verso la storia familiare, sottolineando come ogni generazione abbia il compito di innovare senza perdere la propria identità. Un ringraziamento è stato rivolto alla famiglia, ai collaboratori e ai clienti che hanno sostenuto il percorso di crescita dell’azienda.

Infine, un pensiero alle giovani donne che si affacciano al mondo del lavoro e dell’impresa, con un invito a credere nelle proprie capacità, a non lasciarsi frenare dai pregiudizi e a considerare la collaborazione tra donne come un fattore di crescita.

“Non smettete mai di credere in voi stesse e non lasciate che il pregiudizio definisca i vostri limiti. Rispondete sempre con la competenza, con il lavoro e con i risultati. Fate squadra, sostenetevi a vicenda e non vedete nelle altre donne delle concorrenti, ma delle alleate”, ha concluso Valentina Fontana.