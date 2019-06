Husqvarna conferma i licenziamenti. Spuntano due possibili compratori

Il gruppo ribadisce l’esubero di 80 lavoratori e stop alla produzione

Giovedì si apre la procedura di licenziamento collettivo

VALMADRERA – Prima la cattiva notizia: nell’incontro tra i referenti della Husqvarna e i sindacati di questa mattina in Confindustria (l’articolo precedente), il gruppo svedese ha confermato gli esuberi, un’ottantina su un totale di 102 lavoratori impegnati nel sito di Valmadrera. La procedura di licenziamento collettivo si aprirà questo giovedì.

“Un atto dovuto da parte dell’azienda, per noi è il primo momento di un percorso che ci auguriamo non finisca nei licenziamenti. Tutti i nostri sforzi saranno impiegati nella ricerca di una soluzione alternativa per salvaguardare l’occupazione” spiega Pier Angelo Arnoldi della Fim Cisl.

In sostegno ai lavoratori, in questa fase, sarà richiesta la cassa integrazione straordinaria sfruttando le nuove regole dettate dal Governo nel Decreto Genova che ha ripristinato questo ammortizzatore sociale in caso di crisi.

“L’azienda sta valutando questa strada che sembrerebbe possibile anche per Husqvarna – riferisce Fabio Anghileri della Fiom Cgil – nell’incontro di oggi abbiamo chiesto e ottenuto che queste due settimane di presidio all’esterno dell’azienda siano coperte dai contributi. Il prossimo martedì entreremo nel vivo della discussione sui licenziamenti e in quella sede faremo le nostre richieste per tutelare al meglio i lavoratori”.

Già questo pomeriggio si terrà un nuovo confronto con l’azienda nella sede della Provincia di Lecco mentre lunedì prossimo i sindacati saranno ascoltati in audizione in Regione.

Trattative con un gruppo straniero e una cordata locale

In un contesto di grave incertezza per il futuro dei lavoratori, assume un valore quantomeno positivo l’annuncio dei referenti di Husqvarna di due interessamenti per la vendita dell’attività di Valmadrera.

Secondo quanto riferito ai sindacati, ci sarebbero già delle trattative in corso con due distinti soggetti: un operatore extraeuropeo dello stesso settore di Husqvarna e una cordata di imprese locali.