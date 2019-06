Husqvarna, i lavoratori protestano davanti a Confindustria

In mattinata l’incontro tra azienda e sindacati in Confindustria

Presidio di protesta in via Caprera, davanti alla sede degli industriali

LECCO / VALMADRERA – Aspettano risposte i lavoratori della Husqvarna: a quasi due settimane dall’annuncio dello “stop” alla produzione nel sito di Valmadrera e pesanti tagli al personale, lunedì sindacati e referenti del gruppo svedese si sono incontrati nuovamente.

Alle 10 ha preso il via il confronto alla sede di Confindustria Lecco, in via Caprera. Fuori i lavoratori, in un presidio di protesta per ribadire il loro ‘no’ ai licenziamenti (un’ottantina quelli previsti) e per il proseguimento dell’attività in fabbrica.

I dipendenti da giorni sono in sciopero con un sit-in permanente davanti ai cancelli dell’azienda. Questo pomeriggio riceveranno la visita di Marco Bentivogli, segretario nazionale della Fim, il sindacato dei metalmeccanici Cisl.

Sempre nel pomeriggio è previsto un secondo incontro tra sindacati e azienda, questa volta con le istituzioni locali al tavolo territoriale che si svolgerà alla Provincia di Lecco.

Seguono aggiornamenti.