Husqvarna, si muove la politica. M5S e PD portano il caso in Regione

Richiesta un’audizione al Pirellone sulla vicenda della Husqvarna di Valmadrera

“Salvaguardiamo il futuro dei lavoratori e portare il caso al Ministero”

VALMADRERA / MILANO – E’ stata depositata oggi in Regione la richiesta di audizione in Commissione Attività Produttive di proprietà e sindacati per esaminare la delicata situazione della Husqvarna di Valmadrera.

Da qualche giorno, i dipendenti dell’azienda stanno protestando fuori dalla sede dell’azienda per chiedere di trovare una soluzione che possa scongiurare i licenziamenti.

“L’obiettivo è cercare di attivare tutte le procedure possibili per salvaguardare il futuro del personale che per diverse ragioni diventa difficile da ricollocare sul mercato del lavoro” spiega Raffaele Erba consigliere del Movimento 5 Stelle e di Regione Lombardia.

“Il primo tentativo – prosegue – sarà quello di portare la crisi dell’Husqvarna all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico affinché anche il Governo possa attivare le misure a sua disposizione per scongiurare conseguenze negative per tutti i lavoratori coinvolti”,

Della vicenda si sta interessando anche il PD. “Ho chiesto un’audizione urgente, in IV Commissione Attività produttive, con le parti sociali e datoriali, la Provincia di Lecco e la proprietà”, annuncia Raffaele Stranierio, consigliere regionale del Partito Democratico e componente della Commissione.

“La nostra comunità è seriamente preoccupata da questa ennesima, grave crisi aziendale – aggiunge Straniero –. La dismissione completa della produzione con il conseguente licenziamento di 80 lavoratori su 102 dipendenti, avrebbe un contraccolpo davvero pesante sul territorio. Per questo ho chiesto al presidente della Commissione di ascoltare le parti in causa”.