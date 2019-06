Husvquarna, nuovo incontro azienda-sindacati. Si spera nella cassa integrazione

Secondo confronto in Confindustria sul caso Husqvarna

Partita la procedura di licenziamento, si punta ora alla cassa integrazione straordinaria

VALMADRERA/ LECCO – Si è svolto in mattinata un nuovo incontro tra azienda e sindacati riguardo ai licenziamenti annunciati e confermati da Husqvarna per la sede di Valmadrera.

Giovedì scorso è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo per ottanta dipendenti ed ora è corsa per garantire ai lavoratori un ammortizzatore sociale che possa sostenerli in questo momento di difficoltà.

Nel lungo confronto odierno, durato dalle 10 fino alle 14.30 di martedì e cui hanno partecipato le RSU insieme ai sindacalisti di Fim, Fiom e Uilm, è stato raggiunto un primo verbale di accordo tra le parti per la messa in atto della azioni necessarie all’ottenimento della cassa integrazione straordinaria.

“Due sono le possibile strade – chiarisce il sindacalista Pier Angelo Arnoldi di Fim Cisl – richiedere la cassa integrazione per cessazione di attività, sfruttando l’opportunità aperta dal decreto Genova, oppure richiedere lo stesso ammortizzatore per crisi aziendale. In quest’ultimo caso avrebbe un’importanza strategica la presenza di un possibile compratore, al momento però nessuno si è fatto avanti ufficialmente”.

Venuto meno l’interessamento di un operatore cinese del settore, resterebbe in gioco una cordata di imprenditori italiani di cui, almeno per ora, si sa ben poco. Husqvarna, in questa fase di trattativa, non darebbe ulteriori precisazioni.

Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, l’azienda pare intenzionata a portare avanti la richiesta per cessazione di attività. Se non si riuscisse ad ottenere questo ammortizzatore, per i lavoratori si concretizzerebbero da subito i licenziamenti.

Giovedì, intanto, i sindacati saranno ascoltati in Regione durante un’audizione della Commissione 4°.