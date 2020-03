Il Gruppo Comini dona 100.000 euro per combattere il coronavirus

Generosa donazione per sostenere la raccolta fondi Aiutiamoci

“Speriamo che questa nostra iniziativa stimoli anche altre aziende”

CIVATE – Il Gruppo Comini dona 100.000 euro per far fronte all’emergenza Covid-19 e sostenere la Fondazione Comunitaria Lecchese.

“A fronte dell’attuale situazione abbiamo deciso di donare 100.000 euro agli ospedali di Lecco e di Merate e alle strutture socio sanitarie del territorio lecchese gestite da ASST di Lecco. Il Gruppo Comini è il principale sostenitore dell’Associazione Luigi Comini Onlus costituita per volontà della famiglia Comini nel 2017 per la cura e lo studio delle malattie mitocondriali e infantili. Speriamo che questa nostra iniziativa stimoli anche altre aziende operanti in ogni settore e in ogni territorio a fare lo stesso”.