“Lettere di contestazione e toni intimidatori verso i lavoratori”

I sindacati annunciano lo sciopero alla fabbrica di Valmadrera

VALMADRERA – “Una situazione dal punto di vista lavorativo sempre più stressante” sono i sindacati di Fiom Cgil e Fim Cisl a raccontare le segnalazioni giunte dai lavoratori della ditta Husqvarna Italia spa di Valmadrera.

Oggi, giovedì, in fabbrica è stato proclamato uno sciopero. “In questi ultimi tempi – spiegano i sindacalisti Pirangelo Arnoldi e Fabio Anghileri – le lettere di contestazione disciplinare sono aumentate esponenzialmente e la direzione aziendale ha assunto toni e modi ritenuti dalle lavoratrici e dai lavoratori intimidatori e non più tollerabili. A tutto ciò si aggiunge una situazione preoccupante anche dal punto di vista organizzativo e produttivo anche per quanto riguarda la tenuta occupazionale del sito di Valmadrera”.

Il prossimo 12 aprile è in programma un incontro tra azienda e sindacati. “I lavoratori e le lavoratrici – proseguono i sindacalisti – si augurano di poter avere tutti i chiarimenti e le rassicurazioni da parte aziendale per poter continuare ad avere uno spirito collaborativo così come avvenuto in questi anni”