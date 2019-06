Valmadrera. Husqvarna, il 15 luglio l’incontro con il Ministero

Il 15 luglio l’incontro al Ministero per la cassa integrazione straordinaria

Continua il presidio dei lavoratori dell’azienda valmadrerese

VALMADRERA – E’ stato fissato per il prossimo 15 luglio l’incontro con il Ministero per trattare la complessa vicenda dell’azienda Husqvarna di Valmadrera. La convocazione, come fatto sapere dai sindacati, è arrivata nei giorni scorsi.

Proprio giovedì, in Confindustria, si era svolto un incontro tra i rappresentanti dell’azienda e i sindacalisti: “Durante la riunione abbiamo fatto un ragionamento di massima per capire come trattare i singoli lavoratori (80 in totale, ndr) durante il periodo di cassa integrazione straordinaria, sempre che ci venga concessa – ha spiegato Fabio Anghileri (Fiom Cgil) – ieri, venerdì, abbiamo incontrato i lavoratori per spiegare loro tutto quanto. Lunedì dovremmo avere una nuova riunione in Confindustria, dopo di che attendiamo il 15 luglio per andare al Ministero”. L’incontro è stato fissato per le ore 11.