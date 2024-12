Valmadrera. Il grazie dell’amministrazione al parrucchiere Paolo Rigamonti

Realtà storica in città, nel 2022 era stata premiata per i 75 anni di attività

Un negozio simbolo della comunità dove il rapporto col cliente diventa anzitutto personale e di fiducia reciproca

VALMADRERA – Lunedì 9 dicembre, prima dell’inizio della Giunta, il sindaco Cesare Colombo ha ricevuto, insieme agli assessori, il parrucchiere storico di Valmadrera Paolo Rigamonti, titolare del negozio titolato al papà Andrea Rigamonti, che era stato premiato come negozio storico dalla Regione Lombardia nel 2022, data che coincideva con i 75 anni dalla fondazione e con i 50 anni di lavoro dello stesso Paolo.

Paolo Rigamonti ha dichiarato di essere orgoglioso di una lunga tradizione e passione familiare, ricordando che, attualmente in negozio lavorano con lui quattro collaboratrici e che per trent’anni è stato insegnante al Galas, girando l’Italia con esperienze diverse. Il sindaco Colombo si è complimentato con Paolo perché il suo negozio rappresenta una delle realtà simbolo della comunità dove il rapporto col cliente diventa anzitutto personale e di fiducia reciproca. Dunque, ieri, in Giunta è stata rappresentata una bella immagine di Valmadrera.