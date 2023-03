Valmadrera. Il Ristorante Al Terrazzo di Villa Giulia nella Guida Michelin

Il ristorante della storica villa torna sulla prestigiosa Guida Michelin

“Ne siamo orgogliosi. Continueremo a impegnarci con il sorriso per offrire momenti piacevoli ad una clientela sempre più attenta”

VALMADRERA – E’ uno dei riconoscimenti più prestigiosi per un ristorante e nei giorni scorsi la bella notizia è arrivata ai gestori de “Al Terrazzo di Villa Giulia” di Valmadrera: una comunicazione dalla redazione della Guida Michelin annunciava l’ingresso del ristorante lecchese nella famosa guida rossa più seguita del settore.

Il ristorante, in passato già citato dalla famosa guida, è stato inserito nella versione on-line (https://guide.michelin.com/it/it/lombardia/valmadrera/ristorante/villa-giulia-al-terrazzo)

e sarà presente sulla guida cartacea nella prossima ristampa di fine anno.

La Famiglia Pagani proprietaria di Villa Giulia dal 1983 è stata da sempre un punto di riferimento storico nel panorama lecchese ma negli ultimi anni le figlie hanno investito moltissimo in ristrutturazioni, attrezzature e in una ‘brigata’ giovane e vogliosa di creare con umiltà e rispetto delle tradizioni locali.

“I nostri clienti troveranno sempre in carta il loro tanto amato Risotto con il Pesce Persico ma lo scopo è quello di far provare anche le novità e le nuove tendenze della cucina italiana” spiegano dal ristorante.

Lo Chef Nichoas Alborghetti, ex alunno del CFPA di Casargo è di orgini Lecchesi e Brianzole, è a Villa Giulia inizio 2022 e, in un solo anno, insieme a tutti i suoi colleghi, ha portato una ventata di freschezza nella cucina del noto ristorante panoramico. Ad affiancarlo anche Mirco Zanlorenzi-storico chef di Villa Giulia e altri 3 giovani e ambiziosi cuochi: Davide Tagliabue, Inger Kala e Matteo Casiraghi.

Nella nuova carta Primaverile Alborghetti propone un viaggio alla scoperta dei luoghi della sua gioventù dalla Lombardia al Piemonte fino alla Sicilia con proposte colorate e giochi di consistenze innovativi.

“Siamo orgogliosi di essere tornati sulla Giuda Michelin, proprio ora in cui i criteri selettivi di accesso sono diventati più severi – aggiungono dal ristorante – Continueremo a migliorare e impegnarci con il nostro sorriso a far trascorrere momenti piacevoli ad una clientela che con gli anni è sempre più esigente ed attenta all’impiattamento e alle nuove tecniche di cottura e conservazione/manipolazione degli ingredienti. Abbiamo in programma poi la ristrutturazione delle Sale interne della Villa in vista di una domanda turistica internazionale sempre in aumento. Ringraziamo di cuore tutti i nostri dipendenti e ci impegneremo a mantenere questo piccolo risultato ottenuto contribuendo a dare più visibilità internazionale al panorama culinario Lecchese”.