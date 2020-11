Valmadrera. Romeo Sozzi riacquista il 100% della Sozzi Arredamenti

La Sozzi Arredamenti di Valmadrera torna totalmente di proprietà dei fondatori

Riacquistate le quote che erano state cedute alla holding cinese

VALMADRERA – Una svolta societaria significativa quella accaduta nei giorni scorsi attorno ad una delle aziende lecchesi più di successo sulla scena internazionale, nel settore del design e del lusso: la Sozzi Arredamenti di Valmadrera è tornata interamente di proprietà della famiglia che l’ha fondata e fatta crescere.

Il ‘patron’ Romeo Sozzi ha deciso di rilevare le quote che due anni fa erano state cedute alla Nuo Capital, importante holding di investimenti con sede a Milano e che fa capo alla famiglia Pao Cheng di Hong Kong.

Nuo Capital, fondo cinese che conta partecipazioni in altre note aziende italiane, era entrata in Sozzi Arredamenti con l’acquisto del 30% delle quote. Era l’aprile del 2018, l’occasione della nuova partnership è stata il 30esimo anniversario del marchio Promemoria, il più noto dell’azienda valmadrerese per la sua produzione di arredamento per interni di abitazioni e hotel di lusso, insieme al brand Bottega Ghianda che ‘griffa’ invece complementi d’arredo artigianali di alto livello.

Lunedì è avvenuta la firma dell’atto che ha riportato il 100% dell’azienda alla famiglia Sozzi. Oltre al fondatore, Romeo Sozzi, partecipano alla società i figli Stefano, Davide e Paolo, tutti e tre parte attiva del destino dell’impresa guidando i settori strategici (rispettivamente produzione, progetti, ricerca) della Sozzi Arredamenti.