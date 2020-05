Valmadrera. Silea all’avanguardia in tema di energia

Ottenuta la nuova certificazione ISO 50001:2018

Silea è tra le prime aziende in Italia

VALMADRERA – Silea, la società pubblica che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Lecco, è tra le prime aziende in Italia ad aver ottenuto la nuova certificazione ISO 50001:2018 in tema di energia: “Si tratta di un riconoscimento importante per la nostra società, che premia gli investimenti attuati in questi anni in materia di efficientamento energetico e l’attenzione con cui, da sempre, ci occupiamo di questo tema”, afferma il presidente Domenico Salvadore.

Introdotta meno di due anni or sono, la nuova versione della norma per la certificazione ISO 50001:2018 valuta il sistema di gestione dell’energia messo in atto da un’azienda in tutti gli aspetti della sua attività, prendendo in esame sia le modalità di utilizzo delle fonti energetiche che la capacità di produrne autonomamente: “Innanzitutto, grazie alla recente installazione di una nuova turbina dalle elevate performance, presso l’impianto di Valmadrera Silea è già oggi in grado di produrre circa 70 milioni di kilowattora di energia elettrica ogni anno, – spiega il direttore generale, Pietro D’Alema – oltre a quella generata dall’impianto fotovoltaico presente presso l’impianto di compostaggio di Annone Brianza. Alla produzione di energia si affianca infine un sistema di controllo ed efficientamento dei consumi energetici dei nostri siti aziendali”.

Per Silea il tema dell’energia non si ferma qui: “Stiamo approfondendo uno studio di fattibilità per implementare e potenziare l’attuale impianto fotovoltaico ad Annone ed installarne uno anche nel sito di Valmadrera. – continua D’Alema -. Sempre ad Annone, presso il nostro impianto di compostaggio, è già in fase avanzata il progetto di realizzazione di una sezione di digestione anaerobica che ci consentirà non solo di garantire la piena copertura del fabbisogno di trattamento della frazione organica dell’intera provincia di Lecco, ma anche di produrre circa 1,8 milioni di metri cubi di biometano. Attualmente, va ricordato, grazie al trattamento e recupero della frazione organica raccolta negli 87 comuni che serviamo, otteniamo circa 7.000 tonnellate di compost di qualità, che viene gratuitamente distribuito ai cittadini ed alle aziende agricole locali”.

“Anche in questo modo – sottolinea il presidente Domenico Salvadore – vogliamo confermare la nostra vocazione come punto di riferimento nell’economia circolare a livello territoriale, sia attraverso il ‘recupero di materia’, con il riciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata (stabilmente al di sopra del 70% sull’intero bacino gestito), sia attraverso il “recupero energetico”, con la produzione di energia da rifiuti e fonti rinnovabili”.

A questo primato, Silea ha aggiunto nelle scorse settimane una serie di ulteriori risultati sul fronte della certificazione aziendale: ha infatti ottenuto il rinnovo delle certificazioni ISO 9001:2015 per la qualità, della ISO 14001:2015 per l’ambiente e registrazione EMAS sempre per l’ambiente. Inoltre è passata dalla norma OHSAS 18001:2007 alla nuova norma internazionale ISO 45001:2018 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Anche in tempi difficili come questi, Silea ha dimostrato di poter garantire il servizio pubblico, anche in modo flessibile, senza rinunciare a mantenere alti gli standard aziendali e portando a compimento con successo gli audit periodici di certificazione.